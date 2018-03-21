Умут Шаяхметова: Банки не могут работать без процентов
Председатель правления Народного банка прокомментировала новую жилищную программу «7−20−25».
Председатель правления Народного банка прокомментировала новую жилищную программу «7−20−25».
Банки не могут работать без процентов, — заявила председатель правления Народного банка — Умут Шаяхметова на
Она считает, что это — очень сложная схема. Её будет трудно мониторить. Банки второго уровня предлагают более простую схему, — уточнила Шаяхметова. Размещать деньги через БВУ под ставку — три процента. Процентная маржа самого банка — четыре процента. Для заёмщика конечная ставка будет равна семи процентам. В таком виде программа позволит чётко отмониторить целевое использование выделенных денег на ипотечные займы, — уверена Шаяхметова.
— Данная программа вот в таком варианте позволила бы очень быстро освоить эти деньги. На самом деле такая программа уже была в 2009 году, когда мы через господдержку, если помните, посткризисное, быстро освоили в течение 2 месяцев большие объемы. Поэтому когда мы совсем уходим в популизм — отменить комиссии, отменить проценты, ну тогда государство будет продолжать или поддерживать бесконечно банки, или банки просто напросто прекратят свое существование, — говорит председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова.
В ходе
— Мы за собой сохраняем бренд «Казкома». Мы ожидаем, что он останется на некоторых продуктах и сервисах. В первую очередь, это касается розничного направления, возможно, некоторые каналы продаж. Но основной будет бренд — это «Халык групп», «Халык банк», — уточнила она.
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