Умут Шаяхметова: Банки не могут работать без процентов

Источник: Zakon.kz

Банки не могут работать без процентов, — заявила председатель правления Народного банка — Умут Шаяхметова на пресс-конференции в Алматы, комментируя новую жилищную программу «7−20−25», сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Она считает, что это — очень сложная схема. Её будет трудно мониторить. Банки второго уровня предлагают более простую схему, — уточнила Шаяхметова. Размещать деньги через БВУ под ставку — три процента. Процентная маржа самого банка — четыре процента. Для заёмщика конечная ставка будет равна семи процентам. В таком виде программа позволит чётко отмониторить целевое использование выделенных денег на ипотечные займы, — уверена Шаяхметова.

— Данная программа вот в таком варианте позволила бы очень быстро освоить эти деньги. На самом деле такая программа уже была в 2009 году, когда мы через господдержку, если помните, посткризисное, быстро освоили в течение 2 месяцев большие объемы. Поэтому когда мы совсем уходим в популизм — отменить комиссии, отменить проценты, ну тогда государство будет продолжать или поддерживать бесконечно банки, или банки просто напросто прекратят свое существование, — говорит председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова.

В ходе пресс-конференции Умут Шаяхметова рассказала и о сроках завершения объединения Народного банка и Казкома. По её словам, данный процесс завершится во втором полугодии этого года. Сейчас идёт активный процесс объединения.