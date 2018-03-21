ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания
Решение FOMC совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.
Федрезерв
Прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, тогда как в декабре говорилось только о двух повышениях.
Руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,5% до 2,7%, подтвердили прогноз инфляции PCE на уровне 1,9%.
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