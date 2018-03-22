Жильё для сирот перестали покупать в Иркутской области

По её словам, министерство имущественных отношений региона не в полном объёме использовало деньги областного и федерального бюджетов для строительства. Кроме того, минстрой проигнорировал 77 решений суда, обязавших ведомство предоставить квартиры детям-сиротам. Всего сейчас в очереди на получение жилья стоят 1300 сирот.