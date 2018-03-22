Жильё для сирот перестали покупать в Иркутской области
За два года сиротам Прибайкалья не купили ни одной квартиры. Об этом сообщила руководитель
За два года сиротам Прибайкалья не купили ни одной квартиры. Об этом сообщила руководитель
По её словам, министерство имущественных отношений региона не в полном объёме использовало деньги областного и федерального бюджетов для строительства. Кроме того, минстрой проигнорировал 77 решений суда, обязавших ведомство предоставить квартиры
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