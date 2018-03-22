Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша закрывает все визовые центры в России
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
14-летняя дочь Анны Плетневой несколько раз сбегала из дома
Кремль сделал заявление после слов о скором уходе Лаврова с поста
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
В Запорожье на Украине обнаружены 1,5 тонны человеческих останков
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
04:07 (мск), источник: Вести Иркутск

Жильё для сирот перестали покупать в Иркутской области

За два года сиротам Прибайкалья не купили ни одной квартиры. Об этом сообщила руководитель Контрольно-счётной палаты региона Ирина Морохоева.

Источник: Вести Иркутск

По её словам, министерство имущественных отношений региона не в полном объёме использовало деньги областного и федерального бюджетов для строительства. Кроме того, минстрой проигнорировал 77 решений суда, обязавших ведомство предоставить квартиры детям-сиротам. Всего сейчас в очереди на получение жилья стоят 1300 сирот.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Сети обсуждают новое фото Волочковой с вывалившимся животом
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
МИД назвал неприемлемым сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
WADA планирует лишить Россию всех международных соревнований
В США придумали новый способ казни
Двухголовый удав поразил ученых
США выделят 200 миллионов долларов на военную помощь Украине
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь