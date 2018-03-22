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04:26 (мск), источник: Восток Медиа

Владельцам «ДВ-гектаров» дадут скидку на покупку деревянных домов

Правительство России приняло постановление о предоставлении кредитов физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления со скидкой пять процентов. Такая мера поддержки будет доступна и получателям «дальневосточного гектара».

Источник: AP 2018

Возмещать затраты кредитным организациям будет федеральный бюджет. Об этом заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на пресс-конференции «Дальневосточный гектар на практике.

«Принято постановление правительства Российской Федерации о субсидировании деревянного домостроения. Мы рассчитываем, что эта мера поддержки будет доступна также и получателям “дальневосточного гектара”, и наши граждане смогут быстрее и дешевле построить дома на своей дальневосточной земле», — рассказал Сергей Качаев.

По его словам, больше полугода минвостокразвития вело совместную работу с минпромторгом, который согласился, и теперь будет отбирать производителей домов и формировать линейку линейка типовых проектов.

«Можно сказать, что это будет индустриальное домостроение. Оно может быть масштабировано. Для нас это важно. Сейчас безусловно речь идёт о “пилоте”. В этом году этот механизм будет отработан. Потом мы будем предлагать и более низкую ставку для получателей “дальневосточных гектаров”», — уточнил Сергей Качаев.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, сейчас чиновникам предстоит определить объёмы и лимиты для Дальнего Востока и подумать над новыми мерами поддержки получателям наделов.

По последним данным в тройку регионов — лидеров по предоставлению земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар» входят Приморье, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. Больше 112,5 тысячи россиян заявили о своём желании получить земельный участок на Дальнем Востоке, причём с начала года граждане подали свыше 4,5 тысяч заявлений.

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