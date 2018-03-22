О возможной судьбе «Агроэнерго», где гибнут свиньи, рассказали в Минсельхозе Хабаровского края

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За ситуацией в сельскохозяйственном комплексе «Агроэнерго», где продолжают массово гибнуть свиньи, следит министерство сельского хозяйства Хабаровского края. Напомним, что проблема на предприятии не одна: сотрудники утверждают, что уже несколько месяцев не получают зарплату. О вариантах выхода из сложного положения рассказал министр сельскохозяйственного производства региона Александр Купряков, сообщает портал «Губерния».

Финансовые трудности у «Агроэнерго» возникли после смены собственника. Раньше комплекс принадлежал Дальневосточной энергетической компании, но в ноябре 2017 года она продала его компании «Велес» из Амурской области.

«Мы уже предлагали ["Велесу"] переформатировать предприятие, превратить в несколько предприятий — крестьянско-фермерских хозяйств или кооперативов. Надо просто по этому пути идти более активно. Либо уже пора обращаться в суды и банкротить предприятие из-за того, что ему не хватает производственных мощностей устоять и платить за текущие расходы», — заявил Александр Купряков.

По словам министра, общий долг СК «Агроэнерго» сейчас превышает 800 млн рублей. Часть этой суммы — задолженность за газ, воду и электричество. В конце 2017 года ДЭК пригрозила отключить в комплексе свет.

«Было обращение собственников в суд — он вынес обеспечительные меры, до апреля они действуют. После у ДЭК появится законная возможность отключить предприятие от электроэнергии уже по решению суда. Это практически означает смерть предприятия в течение суток», — отметил Александр Купряков.

Министр добавил, что выделить комплексу деньги правительство не может.

«Это частное предприятие. Мы им оказали поддержку где-то в 19 млн рублей в 2017 году, и они за нее не отчитались. Мы не имеем права оказывать им финансовую поддержку, потому что предприятие не отвечает никаким требованиям. Правительством Хабаровского края создана межведомственная рабочая группа по оказанию содействия компании “Агроэнерго” для получения государственной гарантии. Но мы все понимаем: чтобы получить эту гарантию, предприятие должно очиститься от долгов в бюджет, а их достаточно много», — сказал Александр Купряков.

Что касается свиней, которые умирают из-за плохого питания, то их предлагают продать крестьянским хозяйствам по низкой цене. Возможно, часть животных возьмет на содержание краевой сельскохозяйственный фонд.

Сейчас за состоянием свиней следит специалист государственной ветеринарной службы.

«Согласно представленной информации, львиная доля — 60% — это заболевания органов пищеварения, 30% — заболевания органов питания, остальные — нарушение обмена веществ, прочие заболевания, травмы. Вспышки заразных инфекционных заболеваний в “Агроэнерго” однозначно нет. Ситуация под контролем», — подчеркнула заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина.