О возможной судьбе «Агроэнерго», где гибнут свиньи, рассказали в Минсельхозе Хабаровского края
Свиней предлагают продать, а само предприятие — разделить на несколько хозяйств или обанкротить.
Свиней предлагают продать, а само предприятие — разделить на несколько хозяйств или обанкротить.
За ситуацией в сельскохозяйственном комплексе «Агроэнерго», где продолжают массово гибнуть свиньи, следит министерство сельского хозяйства Хабаровского края. Напомним, что проблема на предприятии не одна: сотрудники утверждают, что уже несколько месяцев не получают зарплату. О вариантах выхода из сложного положения рассказал министр сельскохозяйственного производства региона Александр Купряков, сообщает портал «Губерния».
«Мы уже предлагали ["Велесу"] переформатировать предприятие, превратить в несколько предприятий —
«Было обращение собственников в суд — он вынес обеспечительные меры, до апреля они действуют. После у ДЭК появится законная возможность отключить предприятие от электроэнергии уже по решению суда. Это практически означает смерть предприятия в течение суток», — отметил Александр Купряков.
Министр добавил, что выделить комплексу деньги правительство не может.
«Это частное предприятие. Мы им оказали поддержку
Что касается свиней, которые умирают
«Согласно представленной информации, львиная доля — 60% — это заболевания органов пищеварения, 30% — заболевания органов питания, остальные — нарушение обмена веществ, прочие заболевания, травмы. Вспышки заразных инфекционных заболеваний в “Агроэнерго” однозначно нет. Ситуация под контролем», — подчеркнула заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина.
За обстановкой на «Агроэнерго» следят и прокуроры. По их информации, руководство задолжало сотрудникам 24 млн рублей. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.
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