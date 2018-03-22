В Приморье стараются погасить задолженности по зарплате
Сумма уже погашенной задолженности составила почти 82 млн рублей, в 34 организациях зафиксировано снижение задолженности на 8,1 млн рублей по сравнению с началом месяца.
Сумма уже погашенной задолженности составила почти 82 млн рублей, в 34 организациях зафиксировано снижение задолженности на 8,1 млн рублей по сравнению с началом месяца.
В семи организациях края с начала года удалось погасить задолженность по заработной плате. Полностью рассчитались с работниками организаций, задействованных на объектах судостроительного комплекса «Звезда»: ООО «Дальневосточное управление энергетическими системами», ООО «Комплексный завод строительных изделий», ООО «Стройсервис-ДВ», ООО «ВостокЭнергоХолдинг».
В списке также ООО «Крот», ООО «Посейдон», ООО «Тепловые сети Находка». Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте труда и социального развития, сумма погашенной задолженности составила почти 82 миллиона рублей.
По данным на 20 марта, в 34 организациях зафиксировано снижение задолженности на 8,1 миллионов рублей по сравнению с началом месяца. Причем, АО «25 центральный автомобильный ремонтный завод» сократил задолженность перед работниками на 8 миллионов. Филиалы «УМиА № 727 «ФГУП «Главное
По двум организациям — ОАО «Промышленная группа «Новик» и ООО «ФНК Инжиниринг «Звезда» — надзор осуществляет прокуратура Москвы и Московской области.
В процедуре банкротства находится ООО «Находка-Портбункер». Конкурсным управляющим объявлено о проведении торгов посредством публичного предложения. Дата окончания подачи заявок — 13 мая.
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