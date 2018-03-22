Более десяти компаний были готовы строить новый терминал в Хабаровском аэропорту

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В следующем месяце турецкий консорциум Limak-Marashstroy приступит к основным работам по строительству нового терминала Хабаровского аэропорта. Напомним, что по итогам конкурса именно эта компания стала генеральным подрядчиком. Всего же возводить аэровокзал хотели 12 компаний. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

«Сейчас наш подрядчик уже мобилизует свои ресурсы в зоне строительства — технику, персонал. Основные работы будут начаты уже в апреле. [Первым делом запланированы] устройство фундаментов, монтаж железобетонных конструкций — стен, перегородок», — отметила Эльвира Ванюшкина.

Представитель АО «Хабаровский аэропорт» заверила, что строительство нового терминала не повлияет на обслуживание пассажиров.

«[Для пассажиров] будет работать старый терминал. Но, безусловно, есть некие неудобства, связанные с тем, что у нас два действующих терминала сейчас разделены строительной площадкой. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить комфортное передвижение пассажиров между терминалами», — добавила Эльвира Ванюшкина.