Более десяти компаний были готовы строить новый терминал в Хабаровском аэропорту
Сейчас победитель конкурса мобилизует технику и персонал, чтобы приступить к работе.
Сейчас победитель конкурса мобилизует технику и персонал, чтобы приступить к работе.
В следующем месяце турецкий консорциум
«Сейчас наш подрядчик уже мобилизует свои ресурсы в зоне строительства — технику, персонал. Основные работы будут начаты уже в апреле. [Первым делом запланированы] устройство фундаментов, монтаж железобетонных конструкций — стен, перегородок», — отметила Эльвира Ванюшкина.
«[Для пассажиров] будет работать старый терминал. Но, безусловно, есть некие неудобства, связанные с тем, что у нас два действующих терминала сейчас разделены строительной площадкой. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить комфортное передвижение пассажиров между терминалами», — добавила Эльвира Ванюшкина.
Сейчас в аэропорту реконструируют
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.