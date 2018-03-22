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08:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии появится предприятие по заготовке лекарственных трав

Проект позволит создать новые рабочие места в Нуримановском районе республики.

В январе этого года в селе Красная Горка в Нуримановском районе Башкирии стартовал проект по производству продукции из лекарственных трав, сообщает пресс-служба правительства республики. В рамках его реализации администрация района рассчитывает на создание 40 новых рабочих мест. На новом предприятии будут заготавливать, сушить и фасовать лекарственные травы, а также плодово-ягодное сырье.

В правительстве Башкирии отметили, что проект обеспечит доходами сборщиков лекарственного сырья на селе. Сезон сбора и переработки начнётся уже в апреле и продлится до конца октября.

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