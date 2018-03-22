В Башкирии появится предприятие по заготовке лекарственных трав
Проект позволит создать новые рабочие места в Нуримановском районе республики.
Проект позволит создать новые рабочие места в Нуримановском районе республики.
В январе этого года в селе Красная Горка в Нуримановском районе Башкирии стартовал проект по производству продукции из лекарственных трав, сообщает
В правительстве Башкирии отметили, что проект обеспечит доходами сборщиков лекарственного сырья на селе. Сезон сбора и переработки начнётся уже в апреле и продлится до конца октября.
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