В Башкирии появится предприятие по заготовке лекарственных трав

В январе этого года в селе Красная Горка в Нуримановском районе Башкирии стартовал проект по производству продукции из лекарственных трав, сообщает пресс-служба правительства республики. В рамках его реализации администрация района рассчитывает на создание 40 новых рабочих мест. На новом предприятии будут заготавливать, сушить и фасовать лекарственные травы, а также плодово-ягодное сырье.