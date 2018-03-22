В Токио откроют узбекский торговый дом и шоу-рум

Источник: Podrobno.uz

Договоренности об этом были достигнуты в рамках недавнего официального визита узбекской делегации в Токио на Инвестиционный форум «Новые тренды экономических реформ в Узбекистане».

Партнерами в проекте станут узбекская UzTrade и японская Meiko Corporations. Они планируют выставить образцы продукции узбекских производителей в широком ассортименте для дальнейшей реализации в данном регионе.

После завершения этапа регистрации в адрес торгового дома будут также организованы первые пробные поставки свежей и переработанной плодоовощной продукции, в том числе сухофруктов и черешни, а также маша.

Сегодня Япония — один из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем предоставленных республике финансовых средств превысил 4,1 миллиарда долларов.

При этом показатели двусторонней торговли продолжают оставаться на скромном уровне в районе 300 миллионов долларов в год.