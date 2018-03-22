В 2018 году в районах отремонтируют пять лицеев и гимназию

В 2018 году в районах отремонтируют пять лицеев и гимназию

В этом году в районах отремонтируют пять лицеев и гимназию. Правительство выделит на эти цели свыше 57 миллионов леев.