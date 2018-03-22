В 2018 году в районах отремонтируют пять лицеев и гимназию
В этом году в районах отремонтируют пять лицеев и гимназию. Правительство выделит на эти цели свыше 57 миллионов леев.
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В этом году в районах отремонтируют пять лицеев и гимназию. Правительство выделит на эти цели свыше 57 миллионов леев.
Средства пойдут на ремонт лицея имени Лучиана Благи в городе Яргара, лицея имени Василия Пырвана в коммуне Готешты и лицея имени Сильвии Лукачь в Костештах.
Кроме того, обновят лицей имени Михая Эминеску в селе Сипотены и лицей «Мештерул Маноле» в селе Салкуца.
Ремонт сделают и в гимназии имени Александра чел Буна в коммуне Вэрзэрешты. Ремонт учебных заведений предусматривает реформа образования, которую проводят при финансовой поддержке Всемирного банка.
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