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09:55 (мск), источник: Publika.md

Социальные пособия повысят c 1 апреля

820 миллионов леев выделило государство на увеличение социальных пособий и компенсаций за отопление. Вырастут они с первого апреля. Соответствующее решение приняло накануне правительство.

Источник: Publika.md

Авторы документа ссылаются на рост минимального гарантированного ежемесячного дохода. Он увеличился почти на 65 леев.

Таким образом примерно 120 тысяч получателей соцпомощи ежемесячно смогут рассчитывать на 870 леев, а более 280 тысяч получателей компенсации за отопление — на 315 леев.

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