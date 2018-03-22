Социальные пособия повысят c 1 апреля

Авторы документа ссылаются на рост минимального гарантированного ежемесячного дохода. Он увеличился почти на 65 леев.

Таким образом примерно 120 тысяч получателей соцпомощи ежемесячно смогут рассчитывать на 870 леев, а более 280 тысяч получателей компенсации за отопление — на 315 леев.