С лица Перми исчезнут почти 100 бараков

Источник: УралИнформБюро

Власти Перми планируют в ближайшие годы снести почти 100 аварийных домов. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на итоги заседания пермской гордумы.

По словам представителей администрации города, на реализацию этих планов потребуется 1,8 миллиарда рублей из муниципального и краевого бюджетов. В первую очередь будут расселять дома в центре Перми. Освободившиеся площадки продадут застройщикам, а вырученные деньги направят на расселение «окраинных» бараков.