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07:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

С лица Перми исчезнут почти 100 бараков

Снос начнут с центра.

Источник: УралИнформБюро

Власти Перми планируют в ближайшие годы снести почти 100 аварийных домов. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на итоги заседания пермской гордумы.

По словам представителей администрации города, на реализацию этих планов потребуется 1,8 миллиарда рублей из муниципального и краевого бюджетов. В первую очередь будут расселять дома в центре Перми. Освободившиеся площадки продадут застройщикам, а вырученные деньги направят на расселение «окраинных» бараков.

В данный момент в аварийном реестре столицы Прикамья насчитывается около 700 домов, требующих сноса и «перераспределения» жильцов. В 2017 году это число удалось сократить всего на 70 адресов. 36 домов снесли за счет инвесторов, остальные — силами краевого и городского бюджетов. Стоимость работ по отселению и сносу бараков составила 1 миллиард рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе пермской мэрии.

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