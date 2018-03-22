В Узбекистане маршрутные «Дамасы» в перевозке пассажиров заменят на Peugeot

Источник: Sputnik

Планируется, что узбекско-французский автомобильный завод Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive выпустит первую партию продукции в декабре 2018 года. Здесь будут производить две модели — «Пежо боксер» (10−12 вариантов модификаций) и «Пежо эксперт» (семь модификаций). Объемы производства первой модели составят три тысячи авто в год, второй — 13 тысяч.

Сегодня микровен «Дамас» является крайне популярным транспортным средством у частных перевозчиков страны за свою экономичность и неприхотливость. Однако этот вид транспорта достаточно некомфортен для пассажиров, которым приходиться сидеть согнутыми в три погибели, а также небезопасен в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций.

По словам заместителя начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта Шаалима Шавахабова, сегодня в Узбекистане в сфере перевозки пассажиров работают порядка 36 тысяч автомобилей «Дамас». Однако, по словам собеседника, уже совсем скоро ситуация изменится.

«Действительно, «Дамасы» и по сей день работают на пригородных и городских маршрутах в областях страны. В столице их уже нет. В четвертом квартале этого года в Джизаке запустят производство новых микроавтобусов на 11 и 17 сидячих мест. Постепенно эта техника заменит на наших дорогах «Дамасы», — отметил корреспонденту Sputnik Шавахабов.

Это произойдет постепенно, так как, по мнению собеседника, новые микроавтобусы более комфортабельные, безопасные и маневренные, а также экономичные в плане расхода бензина.