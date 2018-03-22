С 1 апреля в Омске подорожают автомобили

В среду, 21 марта, было опубликовано постановление правительства «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» от 19 марта 2018 года № 300.

Согласно документу, с 1 апреля 2018 года в стране увеличиваются ставки утилизационного сбора. Повышение, в среднем составит порядка 15%.

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В данный момент базовая ставка сбора для легковых авто составляет 20 тысяч рублей, для грузовых машин и автобусов — 150 тысяч рублей. Повышающие коэффициенты используются в зависимости от мощности и класса транспортного средства.

Так, с 1 апреля 2018 года, на 16%, или в среднем до 33 тысяч рублей вырастет утилизационный сбор на транспортные средства, рабочий объем двигателя которых не превышает 1 литра.

Сразу на 90% — до 84 тысяч, рублей повысится сбор на новые авто с объемом двигателя от 1 до 2 литров.

Для машин, оснащенных 2 и 3-литровыми моторами утилизационный сбор составит 126 тысяч рублей.

Автопроизводители уже сейчас заявляют, что рост ставок утилизационного сбора непременно приведет к росту цен на новые машины, поскольку оплачивается этот сбор самими импортерами или производителями.