В Челябинске назвали самые вкусные сорта картофеля

Участники дегустации пробовали отварной картофель пяти сортов — без соли и других приправ. После этого тот же картофель был представлен уже в виде блюд. Результаты, отметили эксперты, оказались неожиданными. Первое место разделили два сорта: «Василек» — московского НИИ имени Лорха и «чароит» — ультраранний сорт Ленинградского НИИ сельского хозяйства «Белогорка».

«Чароит» получил свое название в честь самоцвета, который добывают только на одном месторождении и только в России. Также на дегустации были представлены отечественный сорт «бабушка» и два немецких — уже ставший популярным «Ред леди» и дебютант прошлого сезона «Ред фентези».

В дегустации новых сортов картофеля принял участие министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Он отметил: «В Челябинской области очень много сельскохозяйственных угодий, пригодных для возделывания картофеля. Мы бы хотели, наряду с нашими успехами в животноводстве, в производстве зерна, иметь более значимые результаты в картофелеводстве. У нас есть и научный потенциал, чтобы развивать селекцию и сортообновление в этой отрасли».