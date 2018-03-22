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09:50 (мск), источник: Вести - Омск

В Омской области сократилось число фальсифицированной молочной продукции

В Омской области сократилось число фальсифицированной молочной продукции. Об этом в среду на прошедшем в региональном правительстве заседании заявил глава омского Роспотребнадзора Александр Крига.

По его словам, санврачи находят нарушения в реализации молочной продукции, не соответствующей требованиям. Это нарушения условий хранения и сроков годности, отсутствие ярлыков.

В прошлом году ведомством было исследовано 2,5 тысячи проб молока и молочной продукции. Около 4,5% не соответствовали требованиям — это меньше, чем по России в целом.

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В то же время в регионе продолжается выработка фальсифицированной молочной продукции. За 2017 год было выдано 72 уведомления о молочном фальсификате, в 2016 году — 99. Больше 58% подделок приходится на сливочное масло, порядка 10% — на сыры. Находят его и в сгущенном молоке, твороге и сметане.

Региональные власти решили доводить до омичей информацию обо всех предприятиях, производящих и поставляющих фальсификат. От руководителей школ и детсадов ждут сообщений о подозрительных на их взгляд продуктах и поставщиках.

По словам главы региона Александра Буркова, ситуация непростая.

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