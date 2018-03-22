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09:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назван средний размер пособия по безработице

УФА, 22 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкирии назвал средний размер пособия по безработице в республике за февраль. По сравнению с январем он незначительно снизился и составил 4 033 рубля, или 43,9% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Доля получателей пособия по безработице в минимальном размере составила в республике 34,1%, максимальном — 53,3%.

С начала года статус безработного получили около 8,2 тысячи жителей Башкирии.

Численность официально зарегистрированных безработных к 1 марта достигла 22,5 тысячи человек. Из них 59% — женщины. Более 56% безработных — горожане. Почти половина от общей численности безработных имеют среднее и начальное профессиональное образование.

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