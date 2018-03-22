В Башкирии назван средний размер пособия по безработице

УФА, 22 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкирии назвал средний размер пособия по безработице в республике за февраль. По сравнению с январем он незначительно снизился и составил 4 033 рубля, или 43,9% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.