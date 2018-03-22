Что подорожало в Башкирии больше всего — статистика

По данным Башкортостанстата, стоимость моркови выросла за неделю в среднем на 6,3 процента и превысила 26 рублей за килограмм. На 5,5 процента стал дороже картофель — около 26 рублей за килограмм. Свежая капуста поднялась в цене на 2,2 процента — до 18 рублей.