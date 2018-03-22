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12:57 (мск), источник: ИА Башинформ

Что подорожало в Башкирии больше всего — статистика

УФА, 22 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В республике за неделю из социально значимых продуктов больше всего подорожали овощи — морковь, картофель и белокочанная капуста.

Источник: Башинформ

По данным Башкортостанстата, стоимость моркови выросла за неделю в среднем на 6,3 процента и превысила 26 рублей за килограмм. На 5,5 процента стал дороже картофель — около 26 рублей за килограмм. Свежая капуста поднялась в цене на 2,2 процента — до 18 рублей.

В список подорожавших в цене продуктов также попали: мука, подсолнечное масло, яблоки, гречневая крупа-ядрица, репчатый лук, яйца и мороженая рыба. За неделю они выросли в цене на 0,1−1,9 процента.

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