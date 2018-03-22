Муниципальные перевозчики Хабаровска поднимают цену за проезд

«Сейчас перевозчик работает по нерегулируемому тарифу и имеет право на повышение стоимости проезда. До 25 рублей цена поднимется на всех маршрутах», — рассказал корреспонденту агентства начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый.

Агентства писало, что поездка на некоторых коммерческих автобусах обходится в 26 рублей вместо 25. На тех, кто предпочитает оплачивать проезд по «безналу», это не распространяется. Главной причиной роста цен стала стоимость топлива. Многие пассажиры возмутились таким положением дел, управление краевого управления Роспотребнадзора признали скидки по «безналу» незаконными. Перевозчики намерены оспаривать это заявление в суде.

Что касается муниципального транспорта, то ездить на нём станет комфортнее. В конце июня в город доставят партию новых машин. В ближайшее время администрация заключит контракт на поставку 12 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Volgabus смогут перевозить около 100 пассажиров.

«Это такие же автобусы, которые пришли в город в ноябре прошлого года. Единственное отличие, что машины новой партии длиной 10,3 метра, а не 12-ти, как прошлой. Пока не знаем. На какие маршруты их запустим, сначала всё нужно купить и получить», — отметил Сергей Суковатый.