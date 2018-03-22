В Новосибирске раздавили 12 килограммов груш из Нидерландов, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора НСО.

20 марта инспекторы ведомства остановили груз с грушами из Казахстана. У партии фруктов отсутствовали фитосанитарные сертификаты.

«При этом согласно маркировке страной их происхождения являются Нидерланды», — отметили в Россельхознадзоре.

Санкционные груши весом в 12 килограммов изъяли и уничтожили на специализированной площадке в городе Карасук.