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10Луминале-2018
11:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске раздавили 12 килограммов груш из Нидерландов

Партию санкционных фруктов пытались ввезти в Россию через Казахстан, рассказали специалисты Россельхознадзора.

В Новосибирске раздавили 12 килограммов груш из Нидерландов, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора НСО.

20 марта инспекторы ведомства остановили груз с грушами из Казахстана. У партии фруктов отсутствовали фитосанитарные сертификаты.

«При этом согласно маркировке страной их происхождения являются Нидерланды», — отметили в Россельхознадзоре.

Санкционные груши весом в 12 килограммов изъяли и уничтожили на специализированной площадке в городе Карасук.

Кроме того, инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области задержали 20,4 тонн репчатого лука из Киргизии. У партии не было фитосанитарного сертификата, его вернули отправителю.

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