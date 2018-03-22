В Новосибирске раздавили 12 килограммов груш из Нидерландов
Партию санкционных фруктов пытались ввезти в Россию через Казахстан, рассказали специалисты Россельхознадзора.
Партию санкционных фруктов пытались ввезти в Россию через Казахстан, рассказали специалисты Россельхознадзора.
В Новосибирске раздавили 12 килограммов груш из Нидерландов, об этом сообщает
20 марта инспекторы ведомства остановили груз с грушами из Казахстана. У партии фруктов отсутствовали фитосанитарные сертификаты.
«При этом согласно маркировке страной их происхождения являются Нидерланды», — отметили в Россельхознадзоре.
Санкционные груши весом в 12 килограммов изъяли и уничтожили на специализированной площадке в городе Карасук.
Кроме того, инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области задержали 20,4 тонн репчатого лука из Киргизии. У партии не было фитосанитарного сертификата, его вернули отправителю.
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