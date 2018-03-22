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13:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские власти разрешили «урезать» Южный лесопарк

Ради ЕКАД.

Источник: УралИнформБюро

Правительство Свердловской области разрешило исключить из состава особо охраняемой природной территории «Южный лесопарк» участок площадью 35,4 гектара для завершения строительства ЕКАД. Соответствующее решение было принято 22 марта на очередном заседании регионального кабмина, сообщает «Уралинформбюро».

Как следует из проекта постановления областного правительства, размещенного в феврале 2018 года на сайте областного минприроды, речь идет о 7 участках, расположенных между Полевским и Челябинским трактами.

Урезать Южный лесопарк задумали еще в 2015 году. Тогда мэрия Екатеринбурга вынесла на публичные слушания два варианта достройки южного обвода ЕКАД. Один из них предполагал использовать для строительства дороги участки садоводов, другой — земли лесопарка. Горожане выбрали второй вариант.

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Взамен в реестр Особо охраняемых природных территорий внесут соразмерный участок (35,5 гектара) между рекой Калиновской и северным обходом ЕКАД. Он станет частью Калиновского лесопарка.

При этом примерно 18,8 гектара Калиновского лесопарка в сентябре 2016 года были лишены статуса особо охраняемой природной зоны. Через изъятый участок планируется провести трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Этим проектом, как известно, занимается «УГМК-Холдинг». Кроме того, один из исключенных участков «захватывает» будущую стройплощадку жилого комплекса «Северная корона» — тоже подконтрольного УГМК. В качестве компенсации компания предложила включить в состав парка собственные земли, принадлежащие ЗАО «Тепличное».

Последний участок южного обвода ЕКАД областные власти планируют достроить к 2020 году. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в сентябре 2017 года российский Минтранс пообещал выдать на этот проект свыше 8,5 миллиарда рублей.

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