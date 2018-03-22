Когда новый терминал начнёт обслуживать международные рейсы?
Межведомственная комиссия подписала акт проверки соответствия нового терминала требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и других видов контроля.
Межведомственная комиссия подписала акт проверки соответствия нового терминала требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и других видов контроля.
Новый терминал аэропорта работает несколько месяцев, но принимает только внутренние рейсы. Когда придёт очередь международных?
«На прошлой неделе межведомственная комиссия подписала специальный документ — акт проверки соответствия нового терминала требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и других видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через госграницу РФ, — отвечает
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