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13:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

Когда новый терминал начнёт обслуживать международные рейсы?

Межведомственная комиссия подписала акт проверки соответствия нового терминала требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и других видов контроля.

Новый терминал аэропорта работает несколько месяцев, но принимает только внутренние рейсы. Когда придёт очередь международных?

«На прошлой неделе межведомственная комиссия подписала специальный документ — акт проверки соответствия нового терминала требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и других видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через госграницу РФ, — отвечает пресс-секретарь аэропорта “Пермь” Юлия Отраднова. — Это означает, что скоро международные рейсы, прилетающие и вылетающие через международный аэропорт “Пермь”, будут обслуживать в новом терминале. Пункт пропуска должен начать работу с лета».

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