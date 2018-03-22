Когда новый терминал начнёт обслуживать международные рейсы?

Новый терминал аэропорта работает несколько месяцев, но принимает только внутренние рейсы. Когда придёт очередь международных ?

«На прошлой неделе межведомственная комиссия подписала специальный документ — акт проверки соответствия нового терминала требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и других видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через госграницу РФ, — отвечает пресс-секретарь аэропорта “Пермь” Юлия Отраднова. — Это означает, что скоро международные рейсы, прилетающие и вылетающие через международный аэропорт “Пермь”, будут обслуживать в новом терминале. Пункт пропуска должен начать работу с лета».