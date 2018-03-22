В Уфе пройдут ярмарки выходного дня

Источник: РИА "Новости"

В предстоящие выходные, 24 и 25 марта, в башкирской столице снова пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Купить натуральных продуктов: мясо, творог, мед, и многое другое — можно на двух площадках, в Ленинском и Октябрьском районах города.

В Ленинском районе ярмарка будет работать оба выходных дня традиционно на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова, а в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом Спорта (ул. Рихарда Зорге, 41).