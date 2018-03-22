В Уфе пройдут ярмарки выходного дня
Здесь можно будет приобрести мясо, молочку и многое другое.
Здесь можно будет приобрести мясо, молочку и многое другое.
В предстоящие выходные, 24 и 25 марта, в башкирской столице снова пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Купить натуральных продуктов: мясо, творог, мед, и многое другое — можно на двух площадках, в Ленинском и Октябрьском районах города.
В Ленинском районе ярмарка будет работать оба выходных дня традиционно на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова, а в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом Спорта (ул. Рихарда Зорге, 41).
Покупателей приглашают побродить по торговым рядам с 10.00 до 16.00 часов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.