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12:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пройдут ярмарки выходного дня

Здесь можно будет приобрести мясо, молочку и многое другое.

Источник: РИА "Новости"

В предстоящие выходные, 24 и 25 марта, в башкирской столице снова пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Купить натуральных продуктов: мясо, творог, мед, и многое другое — можно на двух площадках, в Ленинском и Октябрьском районах города.

В Ленинском районе ярмарка будет работать оба выходных дня традиционно на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова, а в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом Спорта (ул. Рихарда Зорге, 41).

Покупателей приглашают побродить по торговым рядам с 10.00 до 16.00 часов.

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