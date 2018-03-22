Школу в новосибирском микрорайоне «Чистая Слобода» сдадут к 1 сентября
Мэр рассказал о ходе работ и на других объектах образования.
Мэр рассказал о ходе работ и на других объектах образования.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал на месте строительства школы на 1100 мест в микрорайоне «Чистая Слобода». На своих страницах в социальных сетях он сообщил, что поставил подрядчику задачу сдать объект к 1 сентября.
— В марте началось строительство аналогичной школы в микрорайоне «Матрешкин двор», которая так необходима юным жителям этого быстрорастущего жилмассива. Планируем 1 сентября 2019 года начать здесь новый учебный год, — рассказал о планах Локоть.
Также в этом году городские власти планируют завершить строительство школы в микрорайоне «Весенний» и
Продолжается строительство школ на «Плющихинском» жилмассиве и «Родниках».
По словам градоначальника, количество школьников ежегодно растет, поэтому приходится вносить изменения в бюджет, начинать стройку за свои средства в ожидании федерального финансирования.
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