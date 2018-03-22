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14:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Школу в новосибирском микрорайоне «Чистая Слобода» сдадут к 1 сентября

Мэр рассказал о ходе работ и на других объектах образования.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал на месте строительства школы на 1100 мест в микрорайоне «Чистая Слобода». На своих страницах в социальных сетях он сообщил, что поставил подрядчику задачу сдать объект к 1 сентября.

— В марте началось строительство аналогичной школы в микрорайоне «Матрешкин двор», которая так необходима юным жителям этого быстрорастущего жилмассива. Планируем 1 сентября 2019 года начать здесь новый учебный год, — рассказал о планах Локоть.

Также в этом году городские власти планируют завершить строительство школы в микрорайоне «Весенний» и школы-интерната № 37 для слабослышащих детей. Реконструкция завершится в учебном учреждении № 82 в Дзержинском районе, а у школы № 183 в Кировском районе должна появиться пристройка.

Продолжается строительство школ на «Плющихинском» жилмассиве и «Родниках».

По словам градоначальника, количество школьников ежегодно растет, поэтому приходится вносить изменения в бюджет, начинать стройку за свои средства в ожидании федерального финансирования.

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