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14:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Часть улицы Котовского закрыли для автомобилей

Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО», рассказали в мэрии.

Часть улицы Котовского закрыли для автомобилей, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

С 20 марта по 9 апреля закрыто движение для автомобилей в районе дома № 13. Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО».

«Объезд доступен по ул. Плахотного, ул. Широкой, ул. Ватутина, ул. Станиславского, ул. Титова, ул. Блюхера», — отметили в муниципалитете.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

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