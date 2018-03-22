Часть улицы Котовского закрыли для автомобилей
Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО», рассказали в мэрии.
Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО», рассказали в мэрии.
Часть улицы Котовского закрыли для автомобилей, об этом сообщает
С 20 марта по 9 апреля закрыто движение для автомобилей в районе дома № 13. Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО».
«Объезд доступен по ул. Плахотного, ул. Широкой, ул. Ватутина, ул. Станиславского, ул. Титова, ул. Блюхера», — отметили в муниципалитете.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
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