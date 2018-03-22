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14:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минстрое прошла встреча с дольщиками «десятилетнего» долгостроя

Краевые власти обсудили, как ускорить его сдачу.

В Прикамье руководители строительной отрасли продолжают работать с обманутыми дольщиками.

Напомним: в Перми в конце прошлого года удалось ускорить работы и сдать три официальных «проблемных объекта» и два долгостроя «Камской долины». Еще два — с высокой степенью готовности — перешли на этот год. В том числе и долгострой на улице Окулова, 62.

Этот дом в Дзержинском районе краевого центра начали строить еще в 2008 году. Застройщик объекта — компания ООО «Инвест-строй», которая входит в состав строительной группы ООО «УралСеврис-Строй».

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Сегодня Минстрой совместно с Инспекцией государственного строительного надзора провели очередную встречу с инициативной группой дольщиков дома, который строится уже 10 лет. На нее пригласили и генерального директора ООО «УралСеврис-Строй».

— Дом уже стоит, а мы не можем в него въехать: то вскроются проблемы с обеспечением противопожарной безопасности, то еще что-то, — заявляли дольщики.

— Мы регулярно встречались с застройщиками, выезжали на объект, сейчас все недоделки по самому зданию устранены, — сообщил собравшимся начальник Инспекции госстройнадзора Пермского края Василий Билоус. — Противопожарная система готова, здание соответствует санитарным требованиям. Но остается единственная проблема: в квартирах не постелен линолеум, а в кухнях не установлены плиты.

— Приобрести линолеум и плиты мы быстро не сможем, мы потратили значительные средства на устранение замечаний, — признался дольщикам руководитель ООО «УралСеврис-Строй» Леонид Лейфер.

Представители инициативной группы дольщиков и застройщика договорились на встрече о компромиссном варианте: стороны подпишут дополнительное соглашение по поводу этих недоделок.

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— Предлагаю организовать повторную встречу на следующей неделе, — обозначил Василий Билоус. — Жду к этому времени копии допсоглашений. Если эта проблема будет снята, думаю, дом удастся принять уже в первой декаде апреля.

— Минстрой совместно с инспекцией госстройнадзора регулярно проводят встречи с дольщиками всех проблемных объектов, мы обсуждаем механизмы решения проблем, возможность господдержки по их достройке. В последний раз с дольщиками долгостроя на улице Окулова, 62 мы встречались месяц назад, — отметили в Минстрое Пермского края.

В Минстрое также напомнили, что консультации по достройке проблемных объектов можно получить во «фронт-офисе», расположенном на первом этаже здания на улице Попова, 11 — в октябре прошлого года на базе министерства заработал консультационный центр для обманутых участников долевого и паевого строительства, в котором можно получить информационную и правовую поддержку. Ежемесячно во «фронт-офис» обращаются около 500 человек.

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