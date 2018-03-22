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16:01 (мск), источник: Деловое сообщество

Аэропорт Платов признан одним из лучших в России и странах СНГ

Новый ростовский аэропорт Платов занял шестое место в рейтинге лучших региональных аэропортов России и стран СНГ по версии английской компании Skytrax в рамках премии Passenger’s Choice Awards. Об этом сообщает УК «Аэропорты Регионов».

Источник: РИА "Новости"

Рейтинг был составлен по результатам оценки пассажиров.

«В мае этого года нам предстоит пройти специализированный экспертный аудит Skytrax, по итогам которого присуждается “звездный” рейтинг аэропорта. Признание пассажиров вселяет в нас дополнительную уверенность и одновременно является кредитом их доверия», — рассказал исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов. Также в рейтинг вошли аэропорты Самары и Екатеринбурга.

Аэропорт Платов начал обслуживание регулярных рейсов 7 декабря 2017 года, одновременно с закрытием старого аэропорта на проспекте Шолохова. Пропускная способность новой авиагавани составляет 1791 пассажиров в час или около 5 млн пассажиров в год. В нем работает 9 телетрапов. На строительство Платова было потрачено 47 млрд рублей, из них — 19 млрд средства инвестора ГК «Ренова», срок окупаемости — 20 лет. На его базе планируется развитие маршрутной сети, в том числе региональной и зарубежной, а также повышение качества обслуживания пассажиров.

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