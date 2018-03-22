Аэропорт Платов признан одним из лучших в России и странах СНГ

«В мае этого года нам предстоит пройти специализированный экспертный аудит Skytrax, по итогам которого присуждается “звездный” рейтинг аэропорта. Признание пассажиров вселяет в нас дополнительную уверенность и одновременно является кредитом их доверия», — рассказал исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов. Также в рейтинг вошли аэропорты Самары и Екатеринбурга.

Аэропорт Платов начал обслуживание регулярных рейсов 7 декабря 2017 года, одновременно с закрытием старого аэропорта на проспекте Шолохова. Пропускная способность новой авиагавани составляет 1791 пассажиров в час или около 5 млн пассажиров в год. В нем работает 9 телетрапов. На строительство Платова было потрачено 47 млрд рублей, из них — 19 млрд средства инвестора ГК «Ренова», срок окупаемости — 20 лет. На его базе планируется развитие маршрутной сети, в том числе региональной и зарубежной, а также повышение качества обслуживания пассажиров.