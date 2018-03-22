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17:38 (мск), источник: ТАСС

История конфликта вокруг мусорных полигонов Московского региона. Досье

21 марта жители Волоколамска собрались на митинг после того, как 60 школьников обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Они связали произошедшее с выбросом газа с полигона ТБО «Ядрово».

Источник: РИА "Новости"

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2018 года 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие, шестеро были госпитализированы. Местные жители, собравшиеся на митинг, связали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов (ТБО) «Ядрово». Он расположен в 3−4 км от школ, где пострадали дети. Врачи и администрация области пока не назвали причин, вызвавших недомогание. Губернатор Андрей Воробьев приезжал в Волоколамск в связи с происшествием.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории конфликта вокруг мусорных полигонов столичного региона.

В течение последних нескольких лет митинги против размещения новых свалок ТБО и мусоросжигательных заводов проводились регулярно. В частности, широко освещались в СМИ протесты против полигона «Левобережный» в Химках (2010 год, закрыт в 2012 году) и «Дмитровский» (2011 год, закрыт в 2015 году).

Источник: РИА "Новости"

Закрытие «Кучино»

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Наибольший резонанс проблема свалок приобрела в 2017 году из-за полигона ТБО «Кучино» в Балашихинском районе Подмосковья. Он был создан в 1964 году на месте карьера, закрыть его планировалось в 1975 году, поскольку он находился в непосредственной близости от деревни Фенино. Однако полигон продолжал действовать, на него ежегодно свозилось до 600 тыс. т отходов, в том числе по «серым» схемам. 31 октября 2016 года владельцу «Кучино», ЗАО «Заготовитель», Роспотребнадзором была выдана бессрочная лицензия на его эксплуатацию.

15 июня 2017 года в ходе прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратились жители Балашихи, попросив закрыть полигон. Владимир Путин ответил, что попросит губернатора и правительство РФ заняться этим вопросом. Президент также отметил, что помочь в преодолении подобных проблем должны мусороперерабатывающие заводы, решение о строительстве которых уже принято.

22 июня на совещании с членами правительства Владимир Путин потребовал закрыть полигон «Кучино»: «Послушайте меня, и чтобы Воробьев (губернатор Московской области Андрей Воробьев — прим. ТАСС-ДОСЬЕ) меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку!». В тот же день глава государства подписал список поручений по итогам прямой линии, в котором потребовал от губернатора Андрея Воробьева и министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского в течение месяца закрыть «Кучино», а от Генеральной прокуратуры РФ и Росприроднадзора — провести его проверку. В тот же день Андрей Воробьев заявил, что дал команду с 23 июня закрыть полигон. После этого было объявлено о планах рекультивации свалки с марта 2018 года и создании вместо нее горнолыжного спуска или экстрим-парка.

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На этом проблемы с «Кучино» не закончились. В августе 2017 года в рамках предрекультивационных работ его территорию засыпали грунтом. В ноябре жители Балашихи и восточных районов Москвы начали жаловаться на появление неприятного запаха. 14 ноября мэр Балашихи Сергей Юров на городском митинге сообщил жителям, что основным его источником является именно закрытая свалка: «Туда 50 лет возили мусор, который и сегодня гниет. И из всех этих залежей выходит газ». 20 ноября министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган высказал предостережение, что с началом работ по выполаживанию склонов экскаваторами, выбросы неприятно пахнущего свалочного газа с «Кучино» могут усилиться.

3 декабря, чтобы избежать выхода свалочного газа, в «Кучино» начали бурить скважины и сжигать его в факелах. Однако 8—14 декабря жители в Северо-Восточного, Центрального, Северо-Западного и Северного округов столицы начали жаловаться на неприятный запах, который сравнивали с запахом кислой капусты или сероводорода. 15 декабря МЧС РФ объявило, что причиной запаха были работы на «Кучино».

Хотя в декабре 2017 года высказывались опасения, что из-за появления запахов рекультвация полигона может быть отложена, в феврале 2018 года власти Подмосковья подтвердили ранее названные сроки. Также было объявлено, что работы обойдутся в 3,8 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Другие закрытые полигоны

Ситуация с «Кучино» спровоцировала закрытие ряда других мусорных полигонов в Московской области. В частности, 1 сентября был закрыт «Кулаковский» в Чеховском районе, в декабре закрылись «Аннино» в Рузском районе, «Часцы» в Одинцовском районе, «Солопово» в Зарайском районе и «Съяново» в Серпухове.

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Из-за закрытия московских свалок власти Москвы 1 октября объявили о готовящейся расконсервации в Троицком автономной округе Москвы временно закрытого в 2016 году мусорного полигона «Малинки». На его базе планировалось создать новый утилизационный объект мощностью до 1 млн т в год. Проект был одобрен государственной экспертизой. Это решение вызвало протесты жителей Троицка и соседних населенных пунктов. 19 октября Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку данного решения. В тот же день глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев объявил, что Москва не планирует размещать в «Малинках» бытовые отходы. 19 декабря мэр Сергей Собянин подписал распоряжение об окончательной консервации «Малинок».

Источник: РИА "Новости"

«Ядрово»

Полигон «Ядрово» расположен в 7 км к востоку от центра города Волоколамска рядом с одноименной деревней. Проектная мощность — 200 тыс. т в год.

21—23 февраля 2018 года жители города начали жаловаться в соцсетях на удушливый запах, а также сыпь и рвоту. 3 и 10 марта в Волоколамске прошли массовый митинги, собравшие около 5 тыс. человек — на них жители потребовали немедленно закрыть полигон. Контролирующие органы подтвердили, что в районе «Ядрово» регистрировали превышение предельной концентрации сероводорода в 7,5 раза. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня, и взял ее под личный контроль. 17 марта министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган объявил о том, что в июне в «Ядрово» будет установлена система дегазации.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть «Ядрово» будет закрыта в апреле, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона планировалось открыть на основе современных технологий 23—24 марта, он будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. т отходов ежегодно.

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