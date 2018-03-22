Правительство хочет увидеть благоустройство на месте промтоварного рынка к 15 мая

«Планируем попросить наших партнеров, КБ “Стрелка” разработать внешний вид благоустройства и составить рабочий график совместно с владельцами участка. До форума (имеется в виду форум “Среда для жизни”, который должен пройти в Калининграде 18—19 мая — прим. “Нового Калининграда”) мы хотим в районе 15 мая видеть эту территорию уже в каком-то виде глубокого благоустройства», — сказал он.
Правда, что это будет за благоустройство, Гольдман сказать не смог.
«Какие-то насаждения в кадках, какие-нибудь объекты благоустройства. Сквером это не назвать полноценно, но это будет благоустроенная территория, по которой можно будет ходить, гулять, отдыхать и так далее», — пояснил он. Финансировать работы должен инвестор, который после окончания ЧМ-2018 начнёт строить на этом участке торговый центр. Планируется, что новый ТЦ займёт 63% территории.
Снос промтоварных рядов начался в конце февраля, окончательно рынок закрылся 11 марта. Площадь, которую занимает промтоварный рынок, — 11,5 гектара.
Завершить демонтаж полностью должны были к 19 марта, сейчас промтоварный рынок снесён на 90%. По словам директора управляющей компании Центрального рынка Сергея Званока, вовремя завершить работы помешала погода. «Мы планируем закончить эти работы при условии хорошей погоды до 31 марта. Сегодня уже 90% торговых объектов снесены, и ожидаем в таком же темпе еще неделю активных работ», — сказал он журналистам.
После завершения сноса должно начаться то самое благоустройство, но в каком оно будет виде и сколько будет стоить, Званок также сказать не смог.
«Будет обсуждаться на закрытых совещаниях, мы не можем даже предположить, что здесь может быть, потому что очень много ограничений по срокам, очень много ограничений по требованиям археологов, потому что здесь находится культурный слой, а что там под землей, покажет уже непосредственно вскрытие и выборка этого грунта — есть там что-то ценное или нет. Мы не знаем предмета благоустройства, поэтому о деньгах пока говорить рано», — добавил директор рынка.
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