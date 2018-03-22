Правительство хочет увидеть благоустройство на месте промтоварного рынка к 15 мая

Источник: Новый Калининград

«Планируем попросить наших партнеров, КБ “Стрелка” разработать внешний вид благоустройства и составить рабочий график совместно с владельцами участка. До форума (имеется в виду форум “Среда для жизни”, который должен пройти в Калининграде 18—19 мая — прим. “Нового Калининграда”) мы хотим в районе 15 мая видеть эту территорию уже в каком-то виде глубокого благоустройства», — сказал он.

Правда, что это будет за благоустройство, Гольдман сказать не смог.

«Какие-то насаждения в кадках, какие-нибудь объекты благоустройства. Сквером это не назвать полноценно, но это будет благоустроенная территория, по которой можно будет ходить, гулять, отдыхать и так далее», — пояснил он. Финансировать работы должен инвестор, который после окончания ЧМ-2018 начнёт строить на этом участке торговый центр. Планируется, что новый ТЦ займёт 63% территории.

Снос промтоварных рядов начался в конце февраля, окончательно рынок закрылся 11 марта. Площадь, которую занимает промтоварный рынок, — 11,5 гектара.

Завершить демонтаж полностью должны были к 19 марта, сейчас промтоварный рынок снесён на 90%. По словам директора управляющей компании Центрального рынка Сергея Званока, вовремя завершить работы помешала погода. «Мы планируем закончить эти работы при условии хорошей погоды до 31 марта. Сегодня уже 90% торговых объектов снесены, и ожидаем в таком же темпе еще неделю активных работ», — сказал он журналистам.

После завершения сноса должно начаться то самое благоустройство, но в каком оно будет виде и сколько будет стоить, Званок также сказать не смог.