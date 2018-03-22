Смольный закупит для петербуржцев социальное жилье на 9 млрд рублей
Квартиры получат многодетные семьи, ветераны войны и другие льготные категории граждан.
Квартиры получат многодетные семьи, ветераны войны и другие льготные категории граждан.
Смольный закупит социальное жилье для нуждающихся петербуржцев, сообщает
Аукционы на приобретение квартир будут проведены в мае, а в июле — заключены контракты.
Нуждающиеся в улучшении жилищных условий петербуржцы получат площади в многоквартирных домах, которые будут сданы в 2018—2019 годах.
Претендовать на социальное жилье могут многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны,
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