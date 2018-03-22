В Краснодаре изменится стоимость проезда в шести пригородных автобусах
С 24 марта будет действовать новый тариф на шести маршрутах: № 163А, 186Б, 102А, 151А, 155А и 187А.
С 24 марта будет действовать новый тариф на шести маршрутах: № 163А, 186Б, 102А, 151А, 155А и 187А.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что размер действующего тарифа за 1 км увеличится на 18 копеек и составит 1,75 рублей. При этом все существующие льготы для отдельных категорий граждан сохранятся. В том числе будут приниматься талоны, дающие право на 50%-ю скидку и льготные пригородные электронные билеты, по которым стоимость одной поездки составляет 15 рублей.
Как пояснил Архипов, плата на пригородных муниципальных маршрутах рассчитывается, исходя из километража поездки и тарифа за километр.
В Краснодаре, как и во всей стране, перевозчики на маршрутах по нерегулируемым тарифам самостоятельно устанавливают стоимость проезда. Новый размер тарифа соответствует среднекраевому уровню, сообщает
Со стоимостью проезда в автобусах шести пригородных маршрутов можно ознакомиться здесь.
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