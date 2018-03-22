В Краснодаре изменится стоимость проезда в шести пригородных автобусах

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что размер действующего тарифа за 1 км увеличится на 18 копеек и составит 1,75 рублей. При этом все существующие льготы для отдельных категорий граждан сохранятся. В том числе будут приниматься талоны, дающие право на 50%-ю скидку и льготные пригородные электронные билеты, по которым стоимость одной поездки составляет 15 рублей.