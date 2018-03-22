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20:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Тунеядцы могут лишиться господдержки при строительстве жилья

Минтруда отрабатывает категории граждан, которые будут относиться к незанятым в экономике.

Источник: Комсомольская правда
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Ведется разработка нормативно-правовых актов, которые связаны в том числе с декретами президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и № 1 «О содействии занятости» в части регулирования оказания государственной поддержки для граждан, занятых и незанятых в экономике.

— Я пока не уполномочен более подробно сказать, потому что документ находится в стадии согласования, он очень комплексный — не только Министерства архитектуры и строительства касается, но и министерств труда, финансов, экономики и так далее, — заявил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

Горваль напомнил, что в декрете № 1, который внес изменения в декрет № 3, «есть такая позиция — рассмотреть вопрос об ограничении оказания господдержки гражданам, которые не заняты в экономике», пишет БелаПАН.

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