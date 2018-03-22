Тунеядцы могут лишиться господдержки при строительстве жилья
Минтруда отрабатывает категории граждан, которые будут относиться к незанятым в экономике.
Минтруда отрабатывает категории граждан, которые будут относиться к незанятым в экономике.
Ведется разработка
— Я пока не уполномочен более подробно сказать, потому что документ находится в стадии согласования, он очень комплексный — не только Министерства архитектуры и строительства касается, но и министерств труда, финансов, экономики и так далее, — заявил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.
Горваль напомнил, что в декрете № 1, который внес изменения в декрет № 3, «есть такая позиция — рассмотреть вопрос об ограничении оказания господдержки гражданам, которые не заняты в экономике», пишет БелаПАН.
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