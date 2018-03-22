Стабильность рубля под угрозой? Что будет с ценами после выборов

Накануне выборов президента пенсии и зарплаты бюджетников были проиндексированы, а инфляция обновила рекордные минимумы. Однако сегодня утром, 22 марта, со ссылкой на кабинет-министров Дмитрия Медведева в СМИ появилась информация о повышении НДФЛ (налога на доход физических лиц. — Примеч. «Шторма») с нынешних 13 до 15%. Если эта информация подтвердится, то эффект от индексации зарплат бюджетникам будет нивелирован.

Не сделает соотечественников богаче и возможное ослабление рубля, которое может спровоцировать целый ряд факторов. А как известно, рука об руку с девальвацией шагает инфляция: наша страна по-прежнему сильно зависит от импорта продовольствия и технологий. Какие события могли бы обвалить национальную валюту и разогнать цены, вместе с экспертами разбирался «Шторм».

Санкции, ставки, сырье

Американский Федрезерв не отказался от политики по повышению базовой ставки, после того как регулятор возглавил ставленник Трампа — Джером Пауэлл. В прошлом году ФРС поднимал ставку трижды. Поднял и в среду, 21 марта, на 0,25%, до 1,75%. И, судя по риторике Пауэлла, повышать будет дальше: на пресс-конференции глава Федрезерва сообщил, что средняя цель на конец 2018 года — 2,1%.

Решения по повышению ставки в Штатах стимулирует спрос на доллар, спрос увеличивает его курс, в то время как стоимость других валют (особенно развивающихся экономик), в том числе и рубля, уменьшается.

Одновременно с американским регулятором ослабить позиции российской валюты может отечественный Центробанк — на пятницу, 23 марта, намечено заседание совета директоров ЦБР, на котором, по прогнозам экспертов, регулятор понизит ключевую ставку. Чем ниже ставка, тем дешевле кредитование в экономике, и тем, соответственно, слабее курс национальной валюты.

Полагаю, что российской валюте не удастся долго удержаться ниже отметки 60 рублей к доллару, особенно на фоне снижения ключевой ставки Центробанком и повышения ставки в США.

«Из пары “рубль — доллар” будут постепенно уходить керри-трейдеры, для которых другие рублевые активы, например, облигации федерального займа (ОФЗ), будут уже не так выгодны», — поясняет «Шторму» генеральный директор инвестиционной компании «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

Поясним. Керри-трейдеры, о которых идет речь, — это инвесторы-спекулянты, зарабатывающие на разнице процентных ставок.

Пару лет назад, когда ключевая ставка в России находилась на уровне 10%, такие операции для иностранцев были очень выгодными: они брали кредиты в долларах (под 2% годовых), переводили эти деньги в Россию — сначала в рубли, а потом в долговые инструменты с доходностью под 8% годовых.

При минимальных телодвижениях и рисках керри-трейдеры имели неплохой доход.

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В настоящее время доля нерезидентов в российских ОФЗ составляет рекордные 33,9%, свидетельствуют данные Центробанка.

Сейчас, когда ЦБР систематично ставку понижает, а американский Федрезерв, напротив, повышает (чем делает кредиты в Штатах более дорогими), схема керри-трейда уже не так выгодна. Это означает, что нерезиденты могут охладеть к российскому рынку. Снизится спрос на рубли — снизится курс рубля.

«Дальнейшее сближение ставок в России и США по доллару и рублю будет сдерживать приток нерезидентов на рынок ОФЗ и замедлять покупки ими рубля. Впрочем, керри-трейд на рублевом долге может продолжаться еще год-полтора, до достижения ключевой ставкой ЦБ РФ отметки 6,25−6,5%», — считает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Максим Харитонов называет еще одну угрозу для рубля — новый виток антироссийских санкций. «Санкции могут быть направлены и против российского госдолга, и против банковской системы в виде отключения от международной системы банковских платежей — SWIFT», — не исключает он.

В свою очередь эксперты напоминают, что рубль является сырьевой валютой и практически всегда его стоимость зависит от котировок черного золота. Прямо сейчас цены на нефть поддерживают рубль. «Резкий обвал рынка углеводородов или глобальных индексов акций, или действительно жесткие санкции — с элементами эмбарго — все это может обвалить рубль. В противном случае мы будем видеть колебания в диапазоне 55−60 рублей за доллар», — прогнозирует Деев.

«Если говорить о динамике пары “доллар — рубль” в ближайшей перспективе, то мы ожидаем ее консолидации в районе 57 рублей. При этом до конца года мы ожидаем сохранение долларом позиций в широком коридоре между уровнями 55 и 62 рубля, с тяготением к его нижней границе. Год же доллар может закончить в районе 58−59 рублей за единицу американской валюты», — добавляет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Риски роста цен

Укрепление иностранной валюты к рублю означает автоматический рост цен. Несмотря на программу импортозамещения, наша страна по-прежнему зависит от иностранного оборудования, технологий, продовольствия, в конце концов. И чем выше курс «доллар — евро», тем дороже для наших импортеров зарубежные товары. Свою переплату за оборудование или продукты предприятия и продавцы закладывает в стоимость, которую платит конечный потребитель.

Но, помимо девальвации рубля, есть и другие риски роста цен. По словам Максима Харитонова, ускорить инфляцию может так называемый налоговый маневр 22−22:

Маневр подразумевает рост НДС до 22%, который предприятия сразу переложат на конечного потребителя, заложат в цены. Если налоговый маневр будет совершен, Центробанку вряд ли удастся удержать инфляцию в рамках 4%, как было задумано. Инфляция скорее начнет стремиться к 5−7% годовых. И это, подчеркну, официальная инфляция, которая считается по специфическому набору продуктов и услуг. Реальная же наблюдаемая инфляция вместо 10−15% в год может вырасти до 20%

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Помимо увеличения НДС россиян может ждать повышение НДФЛ. «Ставка НДФЛ в 13% — это не фетиш. Не думаю, что разница между 13% и 15% такова, что люди все побегут из страны», — заявил на встречи со студентами Аркадий Дворкович.