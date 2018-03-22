Стабильность рубля под угрозой? Что будет с ценами после выборов
Финансовые эксперты выделили главные угрозы национальной валюте и оценили их последствия.
Финансовые эксперты выделили главные угрозы национальной валюте и оценили их последствия.
Накануне выборов президента пенсии и зарплаты бюджетников были проиндексированы, а инфляция обновила рекордные минимумы. Однако сегодня утром, 22 марта, со ссылкой на
Не сделает соотечественников богаче и возможное ослабление рубля, которое может спровоцировать целый ряд факторов. А как известно, рука об руку с девальвацией шагает инфляция: наша страна
Санкции, ставки, сырье
Американский Федрезерв не отказался от политики по повышению базовой ставки, после того как регулятор возглавил ставленник Трампа — Джером Пауэлл. В прошлом году ФРС поднимал ставку трижды. Поднял и в среду, 21 марта, на 0,25%, до 1,75%. И, судя по риторике Пауэлла, повышать будет дальше: на
Одновременно с американским регулятором ослабить позиции российской валюты может отечественный Центробанк — на пятницу, 23 марта, намечено заседание совета директоров ЦБР, на котором, по прогнозам экспертов, регулятор понизит ключевую ставку. Чем ниже ставка, тем дешевле кредитование в экономике, и тем, соответственно, слабее курс национальной валюты.
Полагаю, что российской валюте не удастся долго удержаться ниже отметки 60 рублей к доллару, особенно на фоне снижения ключевой ставки Центробанком и повышения ставки в США.
«Из пары “рубль — доллар” будут постепенно уходить
Поясним.
При минимальных телодвижениях и рисках
В настоящее время доля нерезидентов в российских ОФЗ составляет рекордные 33,9%, свидетельствуют данные Центробанка.
Сейчас, когда ЦБР систематично ставку понижает, а американский Федрезерв, напротив, повышает (чем делает кредиты в Штатах более дорогими), схема
«Дальнейшее сближение ставок в России и США по доллару и рублю будет сдерживать приток нерезидентов на рынок ОФЗ и замедлять покупки ими рубля. Впрочем,
В свою очередь эксперты напоминают, что рубль является сырьевой валютой и практически всегда его стоимость зависит от котировок черного золота. Прямо сейчас цены на нефть поддерживают рубль. «Резкий обвал рынка углеводородов или глобальных индексов акций, или действительно жесткие санкции — с элементами эмбарго — все это может обвалить рубль. В противном случае мы будем видеть колебания в диапазоне 55−60 рублей за доллар», — прогнозирует Деев.
«Если говорить о динамике пары “доллар — рубль” в ближайшей перспективе, то мы ожидаем ее консолидации в районе 57 рублей. При этом до конца года мы ожидаем сохранение долларом позиций в широком коридоре между уровнями 55 и 62 рубля, с тяготением к его нижней границе. Год же доллар может закончить в районе 58−59 рублей за единицу американской валюты», — добавляет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.
Риски роста цен
Укрепление иностранной валюты к рублю означает автоматический рост цен. Несмотря на программу импортозамещения, наша страна
Но, помимо девальвации рубля, есть и другие риски роста цен. По словам Максима Харитонова, ускорить инфляцию может так называемый налоговый маневр 22−22:
Маневр подразумевает рост НДС до 22%, который предприятия сразу переложат на конечного потребителя, заложат в цены. Если налоговый маневр будет совершен, Центробанку вряд ли удастся удержать инфляцию в рамках 4%, как было задумано. Инфляция скорее начнет стремиться к 5−7% годовых. И это, подчеркну, официальная инфляция, которая считается по специфическому набору продуктов и услуг. Реальная же наблюдаемая инфляция вместо 10−15% в год может вырасти до 20%
Помимо увеличения НДС россиян может ждать повышение НДФЛ. «Ставка НДФЛ в 13% — это не фетиш. Не думаю, что разница между 13% и 15% такова, что люди все побегут из страны», — заявил на встречи со студентами Аркадий Дворкович.
Хотя на самом деле помимо ставки в 13% в виде НДФЛ с зарплаты россиян делаются другие взносы — страховые отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. А это 34% от оклада. Эти отчисления не такие очевидные, и работники часто даже не задумываются о том, что ежемесячно из зарплат вычитается процент (47%), сопоставимый с тем, который платят американцы (до 40%) или норвежцы (50%).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.