Россияне выбрали названия для новейшего оружия РФ
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник» — такие названия россияне выбрали для новейшего оружия РФ
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник» — такие названия россияне выбрали для новейшего оружия РФ
Выбрать название для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой россиянам предложил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«Среди названий боевого лазерного комплекса победил “Пересвет”». Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали «Буревестник». Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил «Посейдон», — сообщили в Минобороны.
Голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось ровно в 20:00 по московскому времени, сообщили в военном ведомстве. Это первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее названия для вооружений выбирали военные.
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