Россияне выбрали названия для новейшего оружия РФ

Выбрать название для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой россиянам предложил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось ровно в 20:00 по московскому времени, сообщили в военном ведомстве. Это первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее названия для вооружений выбирали военные.