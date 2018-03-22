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20:32 (мск), источник: ТАСС

Россияне выбрали названия для новейшего оружия РФ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник» — такие названия россияне выбрали для новейшего оружия РФ интернет-голосованием на сайте Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

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фотографий
6
фотографий

Выбрать название для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой россиянам предложил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Среди названий боевого лазерного комплекса победил “Пересвет”». Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали «Буревестник». Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил «Посейдон», — сообщили в Минобороны.

Голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось ровно в 20:00 по московскому времени, сообщили в военном ведомстве. Это первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее названия для вооружений выбирали военные.

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