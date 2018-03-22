Нет топлива: Витебск в пятницу ждет автобусный коллапс
Уже в четверг автопарк № 1 остался без дизтоплива — автобусы вырабатывают имеющееся в баках и сходят с линий.
Уже в четверг автопарк № 1 остался без дизтоплива — автобусы вырабатывают имеющееся в баках и сходят с линий.
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Автобусный парк Витебска предупредил горожан о возможных перебоях с транспортным сообщением в городе, соответствующая информация появилась на сайте филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс».
«В связи с трудным материальным положением на предприятии, что привело к невозможности заправить топливом автобусы, в движении городского регулярного транспорта возможны перебои», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что администрация автопарка приносит пассажирам извинения за неудобства.
Как сообщили «Народные новости Витебска», уже в четверг автопарк остался без дизельного топлива — автобусы вырабатывают имеющееся в баках и сходят с линий.
В настоящее время ряд районов областного центра не имеет другого транспортного сообщения кроме автобусов, на работу до отдельных предприятий жители города также добираются только на этом виде транспорта или своих машинах.
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