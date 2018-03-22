Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Российские ученые создали приложение для борьбы с аллергией
Тест: какой город России вам подходит больше всего?
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10Луминале-2018
22 марта, источник: Sputnik.by

Нет топлива: Витебск в пятницу ждет автобусный коллапс

Уже в четверг автопарк № 1 остался без дизтоплива — автобусы вырабатывают имеющееся в баках и сходят с линий.

Источник: Sputnik.by
Читайте также
Междугородние маршутные такси в Беларуси возобновляют свою работу — Минтранс

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Автобусный парк Витебска предупредил горожан о возможных перебоях с транспортным сообщением в городе, соответствующая информация появилась на сайте филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс».

«В связи с трудным материальным положением на предприятии, что привело к невозможности заправить топливом автобусы, в движении городского регулярного транспорта возможны перебои», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что администрация автопарка приносит пассажирам извинения за неудобства.

Как сообщили «Народные новости Витебска», уже в четверг автопарк остался без дизельного топлива — автобусы вырабатывают имеющееся в баках и сходят с линий.

В настоящее время ряд районов областного центра не имеет другого транспортного сообщения кроме автобусов, на работу до отдельных предприятий жители города также добираются только на этом виде транспорта или своих машинах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Реквием по Хатыни: фотоистория мемориала
Обвинение не готово: суд над Рыбкой и Лесли не состоялся
Россияне выбрали названия для новейшего оружия РФ
С вывески «Макдоналдс» украли букву. Смысл кардинально изменился
Стабильность рубля под угрозой: что будет с ценами после выборов
Великобритания испугалась разоблачения своих шпионов в России
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
СКА вышел в финал Западной конференции в Кубке Гагарина
Вы не поверите: 18 абсурдных профессий, за которые платят
Спорт
СКА все доказал и сэкономил силы на ЦСКА Армейцы без проблем и потерь взяли пятый матч серии и гораздо легче будущего соперника по финалу конференции прошли в следующий раунд
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь