Нет топлива: Витебск в пятницу ждет автобусный коллапс

Источник: Sputnik.by

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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Автобусный парк Витебска предупредил горожан о возможных перебоях с транспортным сообщением в городе, соответствующая информация появилась на сайте филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс».

«В связи с трудным материальным положением на предприятии, что привело к невозможности заправить топливом автобусы, в движении городского регулярного транспорта возможны перебои», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что администрация автопарка приносит пассажирам извинения за неудобства.

Как сообщили «Народные новости Витебска», уже в четверг автопарк остался без дизельного топлива — автобусы вырабатывают имеющееся в баках и сходят с линий.