Беларусь названа одной из самых дешевых стран Европы

«Наиболее доступной страной Европы является Украина, которая занимает 113-е место в мировом рейтинге, за ней следуют Косово на 109-м и Молдова на 101-м», — говорится в исследовании, сообщает Thinktanks.by.

Место Беларуси в рейтинге не уточняется, однако наряду с вышеперечисленными странами на карте она окрашена в ярко-зеленый цвет, что соответствует ее месту с 81-го по 115-е.

Как говорится на сайте Numbeo стоимость жизни в Беларуси на 52,81% ниже, чем в США (совокупные данные по всем городам, арендная плата не учитывается). Арендная плата в Беларуси на 72,07% ниже, чем в США (средние данные по всем городам).

Для создания индекса собирается большой массив информации о потребительских расходах и ценах. Существует около пятидесяти факторов, начиная от стоимости продуктов и заканчивая абонементами в спортзалы.

Число «100» представляет собой стоимость жизни в Нью-Йорке.