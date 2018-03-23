Беларусь названа одной из самых дешевых стран Европы
Об этом свидетельствует карта The Cost of Living Around the World 2018, составленная MoveHub на основании индекса Numbeo.
Об этом свидетельствует карта The Cost of Living Around the World 2018, составленная MoveHub на основании индекса Numbeo.
«Наиболее доступной страной Европы является Украина, которая занимает 113-е место в мировом рейтинге, за ней следуют Косово на 109-м и Молдова на 101-м», — говорится в исследовании, сообщает Thinktanks.by.
Место Беларуси в рейтинге не уточняется, однако наряду с вышеперечисленными странами на карте она окрашена в
Как говорится на сайте Numbeo стоимость жизни в Беларуси на 52,81% ниже, чем в США (совокупные данные по всем городам, арендная плата не учитывается). Арендная плата в Беларуси на 72,07% ниже, чем в США (средние данные по всем городам).
Для создания индекса собирается большой массив информации о потребительских расходах и ценах. Существует около пятидесяти факторов, начиная от стоимости продуктов и заканчивая абонементами в спортзалы.
Число «100» представляет собой стоимость жизни в
На основании этого было отобрано 10 самых дешевых и самых дорогих стран. Кстати, Украина заняла 3-е место по дешевизне жизни в мире. А самыми дорогими признаны Бермудские острова.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.