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03:22 (мск), источник: Вести Иркутск

730 миллионов рублей получит на ремонт дорог Иркутская область

На приведение в порядок дорог Иркутская область получит 730 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании Росавтодора.

Источник: Вести Иркутск

Средства предусмотрены на ремонт полотна, строительство развязок, установку разделительных ограждений, дополнительных светофоров и «лежачих полицейских». В списке ещё несколько регионов страны, которые смогут сделать свои дороги безопасными и качественными.

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