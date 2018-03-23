730 миллионов рублей получит на ремонт дорог Иркутская область
На приведение в порядок дорог Иркутская область получит 730 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании Росавтодора.
На приведение в порядок дорог Иркутская область получит 730 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании Росавтодора.
Средства предусмотрены на ремонт полотна, строительство развязок, установку разделительных ограждений, дополнительных светофоров и «лежачих полицейских». В списке ещё несколько регионов страны, которые смогут сделать свои дороги безопасными и качественными.
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