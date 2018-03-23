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03:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Крупной приморской компании придется ответить за свое бездействие

Два крупных земельных участка в Ханкайском районе Приморья, находящиеся в пользовании у одной из агропромышленных компаний края, оказались полностью заброшены, об этом DEITA. RU сообщили в Управлении Россельхознадзора.

В окрестностях села Ильинка на участке площадью 1675 Га и в окрестностях села Майское на участке площадью 224 Га не выявлено каких-либо признаков обработки почвы и сенокошения. Участки покрыты многолетней древесно-кустарниковой растительностью, сорной травяной растительностью, высота которой местами превышает человеческий рост.

Все это является ничем иным, как нарушением земельного законодательства России. По данному факту в отношении компании составлен протокол об административном правонарушении.

Таисия Масина.

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