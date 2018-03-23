Крупной приморской компании придется ответить за свое бездействие
Два крупных земельных участка в Ханкайском районе Приморья, находящиеся в пользовании у одной из агропромышленных компаний края, оказались полностью заброшены, об этом DEITA. RU сообщили в Управлении Россельхознадзора.
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