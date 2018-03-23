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02:20 (мск), источник: Известия

Благосостояние россиян в 2018 году вырастет на 6%

Доходы населения в 2018 году в реальном выражении увеличатся на 6%. Об этом говорится в макропрогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Источник: РИА "Новости"

В номинальном выражении доходы населения в этом году вырастут на 9%, в реальном — на 6%, составив 60 трлн рублей. Таким образом рост доходов может в 1,5−2 раза превысить прогнозируемый правительством уровень инфляции.

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На рост благосостояния российских граждан повлияет опережающая индексация зарплат, увеличение поступлений от бизнеса и профицит бюджета.

Последний показатель, как ожидают в Министерстве экономического развития, по итогам 2018 года составит 1% ВВП. Дополнительные доходы позволят проиндексировать зарплаты, пенсии и социальные пособия.

Реальные доходы населения сокращались четыре года подряд. Пик падения пришелся на 2016 год — на 5,8%, в прошлом году оно замедлилось до 1,7%. 2018-й фактически станет годом выхода из экономического кризиса.

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27 ноября 2017© Ньюстюб
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