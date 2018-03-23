Благосостояние россиян в 2018 году вырастет на 6%

Источник: РИА "Новости"

В номинальном выражении доходы населения в этом году вырастут на 9%, в реальном — на 6%, составив 60 трлн рублей. Таким образом рост доходов может в 1,5−2 раза превысить прогнозируемый правительством уровень инфляции.

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На рост благосостояния российских граждан повлияет опережающая индексация зарплат, увеличение поступлений от бизнеса и профицит бюджета.

Последний показатель, как ожидают в Министерстве экономического развития, по итогам 2018 года составит 1% ВВП. Дополнительные доходы позволят проиндексировать зарплаты, пенсии и социальные пособия.