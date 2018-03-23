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03:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Сухой Суперджет 100» прошёл испытание арктическими морозами

Лайнер побывал в самом северном гражданском аэропорту планеты.

Испытательный самолет «Сухой Суперджет 100» 21 марта совершил посадку в аэропорте Свальбард на острове Шпицберген — самом северном гражданском воздушном вокзале с регулярными рейсами. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальную страницу предприятия «Гражданские самолёты Сухого» в соцсетях, арктический полёт собранной в Комсомольске-на-Амуре машины был совершен для проверки работы механизмов в высоких северных широтах.

— Экспедиция позволит расширить ограничения по базированию SSJ100, — сообщают сотрудники АО «Гражданские самолёты Сухого». Выполнив запланированную программу испытаний, лайнер к вечеру того же дня вернулся в Москву. Полная программа мероприятий на Шпицбергене включала посадку, заруливание на стоянку, выключение всех систем самолета, фотографирование с плакатом, включение всех систем самолета, выставление инерциальных систем в различных вариациях, вылет и приземление дома — в Жуковском. Как отмечают сотрудники предприятия, Арктика сама по себе уникальное место, поэтому и условия выполнения полетов в полярных регионах специфические. Могут проявиться особенности в работе бортового навигационного комплекса, сложности с системой GPS — слишком мало над этой территорией навигационных спутников.

— Испытательный SSJ-100 со всеми задачами справился и понравился медведям, ждём сертификацию, — отмечается в сообщении.

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