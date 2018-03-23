Вячеслав Шпорт: нужно выходить на новый уровень переработки леса

По словам заместителя председателя правительства края — министра природных ресурсов края Александра Ермолина, в отрасли за два года программы удалось достичь динамики по всем основным показателям: привлечь 6,8 миллиарда рублей инвестиций, построить дополнительные деревообрабатывающие мощности, заложить базу для дальнейшего увеличения объёмов переработки древесины и вторичного сырья.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, производство пиломатериалов по отношению к 2015 году увеличилось на 18,5%, шпона — в 2,3 раза, топливных гранул — в 1,3 раза. В краевой бюджет в прошлом году поступило около 1,1 миллиарда рублей — в полтора раза выше уровня 2015 года. Глава региона подчеркнул, что сегодня предприятия должны стремиться к полной переработке заготовленной древесины — пока в регионе перерабатывают около 50% от общего объёма.

«Мы должны стремиться к 100 процентам. Это стратегическая задача. Для того чтобы наши компании смогли найти инвестиции и построить перерабатывающие мощности, мы в своё время решали вопрос по снижению экспортных пошлин на “кругляк”. Удалось добиться определённых результатов, сейчас доходы от экспорта идут на строительство новых предприятий. Теперь нам нужно выходить на новый уровень переработки», — отметил Вячеслав Шпорт.