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03:47 (мск), источник: Восток Медиа

Вячеслав Шпорт: нужно выходить на новый уровень переработки леса

В Хабаровске на расширенном заседании правительства края обсудили развитие лесопереработки: за два года увеличились объёмы производства и поступлений в бюджет. Губернатор Вячеслав Шпорт отметил, что теперь региону нужно «выходить на новый уровень».

По словам заместителя председателя правительства края — министра природных ресурсов края Александра Ермолина, в отрасли за два года программы удалось достичь динамики по всем основным показателям: привлечь 6,8 миллиарда рублей инвестиций, построить дополнительные деревообрабатывающие мощности, заложить базу для дальнейшего увеличения объёмов переработки древесины и вторичного сырья.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, производство пиломатериалов по отношению к 2015 году увеличилось на 18,5%, шпона — в 2,3 раза, топливных гранул — в 1,3 раза. В краевой бюджет в прошлом году поступило около 1,1 миллиарда рублей — в полтора раза выше уровня 2015 года. Глава региона подчеркнул, что сегодня предприятия должны стремиться к полной переработке заготовленной древесины — пока в регионе перерабатывают около 50% от общего объёма.

«Мы должны стремиться к 100 процентам. Это стратегическая задача. Для того чтобы наши компании смогли найти инвестиции и построить перерабатывающие мощности, мы в своё время решали вопрос по снижению экспортных пошлин на “кругляк”. Удалось добиться определённых результатов, сейчас доходы от экспорта идут на строительство новых предприятий. Теперь нам нужно выходить на новый уровень переработки», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа— Хабаровск», в крае появляются новые предприятия в этой отрасли. Так, территорию опережающего развития «Комсомольск» увеличили для компании «Логистик Лес», чьё производство позволит создать больше 400 рабочих мест. ООО «Леспром ДВ» в районе имени Лазо работает над созданием лесоперерабатывающего комплекса. В ближайшее время запустят производство топливных гранул в Солнечном районе, которым занимается компания «Азия Лес». Строительство аналогичного завода в этом году начнёт компания RFP Group в Амурске.

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