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10Луминале-2018
05:39 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярские полицейские расследуют девять уголовных дел по обманутым дольщикам

Девять уголовных дел по обманутым дольщикам сейчас в активной фазе расследования. Такое заявление сделали в краевой полиции. По шести эпизодам обвинение уже предъявлено восьми подозреваемым в незаконном присвоении и растрате средств инвесторов.

Источник: Вести - Красноярск

А их насчитывается более 2,5 тысяч. Застройщики должны им более 3-х миллиардов рублей. Правоохранителям удалось наложить штрафы на имущество обвиняемых на 600 миллионов рублей. По делу «Златоулочки» уже началось ознакомление потерпевших, а их 210 человек, с материалами дела.

«Трём обвиняемым инкриминируется восемь преступлений, в том числе связанных с хищением средств путём обмана, с незаконной предпринимательской деятельностью, с регистрацией юрлиц на подставных лиц; установлен факт отмывания денежных средств, добытых преступных путём», — сообщил заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.


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