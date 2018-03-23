Красноярские полицейские расследуют девять уголовных дел по обманутым дольщикам

А их насчитывается более 2,5 тысяч. Застройщики должны им более 3-х миллиардов рублей. Правоохранителям удалось наложить штрафы на имущество обвиняемых на 600 миллионов рублей. По делу «Златоулочки» уже началось ознакомление потерпевших, а их 210 человек, с материалами дела.



«Трём обвиняемым инкриминируется восемь преступлений, в том числе связанных с хищением средств путём обмана, с незаконной предпринимательской деятельностью, с регистрацией юрлиц на подставных лиц; установлен факт отмывания денежных средств, добытых преступных путём», — сообщил заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.





