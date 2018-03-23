Красноярские полицейские расследуют девять уголовных дел по обманутым дольщикам
Девять уголовных дел по обманутым дольщикам сейчас в активной фазе расследования. Такое заявление сделали в краевой полиции. По шести эпизодам обвинение уже предъявлено восьми подозреваемым в незаконном присвоении и растрате средств инвесторов.
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