В УК «ЖСК» идёт подготовка к весенним паводкам

В зону риска попадают жилые дома, расположенные на берегу реки Кача, а также в низине, подтопление которых возможно при таянии снега на косогорах.

Чтобы минимизировать риски подтоплений талыми водами сотрудники управляющей компании очищают дворовые территории от снега, водоотводные канавы и ливневые канализации освобождаются от мусора и льда.

«Помимо мероприятий, призванных избежать подтоплений дворов, техническими специалистами “ЖСК” была проведена ревизия спецтехники для откачки воды (мотопомпы), на случай природных катаклизмов», — отметил технический директор УК «Жилищные системы Красноярска» Константин Бородин.

Напомним, в УК «ЖСК» работает «горячая линия» 2−751−749, куда жители направляют свои вопросы, касающиеся содержания домов и придомовых территорий, теплоснабжения, начислений за ЖКУ и прочее.

Кроме этого, по каждому району действуют телефоны аварийных диспетчерских служб. Туда жители могут оставлять заявки после 17 часов, а также в выходные и праздничные дни при возникновении непредвиденных ситуаций, в том числе угрозы подтопления территории.

Телефоны аварийный диспетчерских служб:

297−93−60 Железнодорожный район.

264−15−55, 264−25−55 Ленинский район.

224−13−65, 224−55−35 Советский район.

297−93−50 Октябрьский район.

264−45−45, 264−28−28 Кировский район.