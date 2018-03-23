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07:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

Власти Прикамья подписали договор о реконструкции эспланады в Перми

Сейчас завершаются проектные работы.

Власти Прикамья подписали договор о реконструкции эспланады в Перми.

Как сообщает «Коммерсантъ», в Перми подписали четырёхсторонний документ о реализации проекта. Уже выбран подрядчик, завершаются проектные работы. Реконструкция эспланады должна начаться в 2018 году.

Напомним, согласно проекту, на центральной площадке для отдыха в Перми должен появиться фонтан и холмы-амфитеатры. Стоимость реконструкции — более 400 миллионов рублей.

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