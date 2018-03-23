Власти Прикамья подписали договор о реконструкции эспланады в Перми
Сейчас завершаются проектные работы.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сейчас завершаются проектные работы.
Власти Прикамья подписали договор о реконструкции эспланады в Перми.
Как сообщает «Коммерсантъ», в Перми подписали четырёхсторонний документ о реализации проекта. Уже выбран подрядчик, завершаются проектные работы. Реконструкция эспланады должна начаться в 2018 году.
Напомним, согласно проекту, на центральной площадке для отдыха в Перми должен появиться фонтан и
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.