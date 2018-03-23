Власти Прикамья подписали договор о реконструкции эспланады в Перми.

Как сообщает «Коммерсантъ», в Перми подписали четырёхсторонний документ о реализации проекта. Уже выбран подрядчик, завершаются проектные работы. Реконструкция эспланады должна начаться в 2018 году.