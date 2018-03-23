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07:22 (мск), источник: АиФ Прикамье

Торговый центр на набережной Перми могут снести

Городская администрация отозвала разрешение на строительство возведённого здания.

Снос грозит торговому центру, построенному на набережной Перми возле здания Речного вокзала.

Как сообщает Business Class, департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми отозвал разрешение на строительство здания. Причиной стало «предписание Минстроя Пермского края».

Напомним, разрешение на строительство ТЦ выдали в мае 2015 года. В 2016 году началось строительство здания. Сейчас возведение торгового центра находится на завершающей стадии. В него вложили около 200 миллионов рублей.

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