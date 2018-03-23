Отключения воды, газа и света в Челябинске 23 марта

По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 23 марта, не будет воды с 10 до 20 часов по адресу Молодогвардейцев 39-б.

В Курчатовском районе запланировано отключение электричества с 8 до 18 часов по улицам:

— Островского 93, 95, 97; Чайковского 59 — 83, ул. Ворошилова 1, 5, Молодогвардейцев 6, Турмалиновая 3−21;.

— Индивидуальная 60−98, Ямальская 1−110.

В Ленинском районе сегодня не будет света в домах по адресам:

— Гагарина 52-б, 52-а, 52, Стахановцев 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120-а, 118-а, 116-а, 114-а с 8 до 18 часов;.

— Новороссийская 52−75, Василевского 1−15, Магнитогорская 11 с 9:30 до 16 часов.

В Металлургическом районе 21 марта будет прекращена подача газа с 9 до 17 часов в домах по адресам:

— Богдана Хмельницкого 25-а, Ярослава Гашека 18, 60-лет Октября 22-а.

Отключение электроэнергии проводится в домах по адресам:

— ч/с: 32-й годовщины Октября 11−19, 10−18, Сеченова 17−31, 18−22, Бухарская 2, 4, 26, Бакинских Комиссаров 15−29, 24−40, Доменная 2−28, 28-а с 9 до 15 часов.

— Шоссе Металлургов 3-г с 13 до 15 часов.

— Мира 28, Сталеваров 14 с 9:30 до 12 часов.

В Советском районе отключат газ с 9 до 17 часов в пос. Ново-Синеглазово по адресам:

— Челябинская 8, 10, 12, 14, Чехова 2, Елькина 90-б, 92-а.

Будет прекращена подача электричества в домах по адресам:

— Красных Зорь, Конституции, Сулимова, Декабристов, Рылеева, Пестеля, Сосновская с 6 до 18 часов.

— Героическая, Короленко, Ильича с 8 до 18 часов.

— 8 Марта 2, 4, 6, 8, Октябрьская 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Челябинская 11, 14, Кирова 6, Челябинская 9, 13, 13-а, 15, 15-а, 18, 20, 20-а, 20-б, 20-в, 22, 22-а, 24, 24-а, Октябрьская 15, 17, 19, Советская 26, 28, 33-а, Кирова 4, 6, Станционная 22, Громова 3, 5, 5-а, 7, 9, 11, 15, 27-а, Ключевая 7, 10, 12, 14, Плановая, 1, 3, Пугачева, 59,61, Горная, 3а; ч/с: Широкая, 40−48, Дубинина, 7, 19, Горная, Громова, Чапаева, Ключевая, Односторонняя, Плановая, Северная, Луговая с 18 до 19 часов.

— Лермонтова 3, 5, 7, Советская 13, 15, 17, 19, 15-а, Клубная 1, 2, 4, 6, Новая 7, Станционная 6, 8, 10, 20, 22, 8 Марта 10,12, 12а, 14, 14-а, 16, П. Морозова 23, Чехова 2, 4, Лермонтова 22 24, Комсомольская 14, 20, Советская 31. 33-а, Октябрьская 2, 7; ч/с: Пугачева, 1−46, 8 Марта, 1- 3, 3-а, Южная 2−16, пер. Южный 1−11, Луговая 2-а, 2−19, Малая 1−24, Дубинина 1−44 с 18:00 до 18:15.

В Тракторозаводском районе будет прекращена подача газа с 9 до 17 часов в домах по адресам:

— Крылова 14,16, Артиллерийская 55, Горького 58, Грибоедова 39-а.

Отключение электричества в этом же районе планируется в домах:

— Трашутина 26, 41, 43, 1-я Эльтонская 11 с 8 до 18.00 ч.

— Хохрякова 12, 12-а, 14-а, Мамина 13, 15, 17/1, 17-а, пер. Мамина 6 с 8 до 18 часов;.

— ч/с ограниченный Комарова — Октябрьская — Бажова — Завалишина с 8:00 до 16 часов;.

— ч/с 2108 км 1−10, 26, 28 с 12 до 14 часов;.

— Хохрякова 12, 12-а, 14-а, Мамина 13, 15, 17/1, 17-а, пер. Мамина 6 с 8 до 18 часов.

— ч/с ограниченный Комарова — Октябрьская — Бажова — Завалишина с 8:00 до 16:00;.

— ч/с 2108 км 1−10, 26, 28 с 12 до 14 часов.