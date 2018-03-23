Заключенные из Хабаровского края сошьют форму для школьников
Колония в Заозерном получила крупный заказ от приморского бизнесмена.
Колония в Заозерном получила крупный заказ от приморского бизнесмена.
Пять тысяч школьных жилетов сошьют в женской колонии села Заозерного Хабаровского края. Крупный заказ поступил от владивостокского предпринимателя, который начал сотрудничать с фабрикой в исправительном учреждении в этом году, сообщает портал «Губерния».
«Сначала мы получили заказ на пошив пробной партии — 1280 жилетов для мальчиков, а сейчас [приняли] второй заказ — на пошив школьных жилетов для девочек. Мы и в дальнейшем надеемся на сотрудничество, предприниматель идет нам навстречу», — рассказала заместитель начальника Центра трудовой адаптации заключенных Елена Сергиенко.
Обучают будущих швей в профессиональном училище, которое работает при колонии. Многие заключенные именно здесь впервые садятся за машинку.
«27 марта будет год, как я работаю на швейном производстве. Работа дается нетяжело, я все понимаю с первого раза. У меня планы на будущее — освободиться, устроиться на работу и продолжать [шить]», — говорит заключенная Татьяна Телятникова.
«Здесь в первый раз пришла на фабрику, работаю нумеровщиком — нумерую каждую деталь по счету, чтобы ее потом правильно пришили. Мне нравится», — поделилась заключенная Анна Кегиян.
В Центре трудовой адаптации заключенных считают, что после освобождения из колонии швеи могут рассчитывать на стабильный заработок.
«Часто предприниматели принимают [бывших заключенных] к себе на работу, потому что здесь они проходят хорошее обучение. У нас ведь обширный ассортимент продукции», — отметила замначальника центра Елена Сергиенко.
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