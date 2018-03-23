Заключенные из Хабаровского края сошьют форму для школьников

Пять тысяч школьных жилетов сошьют в женской колонии села Заозерного Хабаровского края. Крупный заказ поступил от владивостокского предпринимателя, который начал сотрудничать с фабрикой в исправительном учреждении в этом году, сообщает портал «Губерния».

«Сначала мы получили заказ на пошив пробной партии — 1280 жилетов для мальчиков, а сейчас [приняли] второй заказ — на пошив школьных жилетов для девочек. Мы и в дальнейшем надеемся на сотрудничество, предприниматель идет нам навстречу», — рассказала заместитель начальника Центра трудовой адаптации заключенных Елена Сергиенко.

Заключенные шьют не только школьную форму, но и спецодежду, а также рубашки и брюки для сотрудников силовых ведомств. Эскизы для одних изделий создают здесь же, на фабрике, для других — получают от заказчиков.

Обучают будущих швей в профессиональном училище, которое работает при колонии. Многие заключенные именно здесь впервые садятся за машинку.

«27 марта будет год, как я работаю на швейном производстве. Работа дается нетяжело, я все понимаю с первого раза. У меня планы на будущее — освободиться, устроиться на работу и продолжать [шить]», — говорит заключенная Татьяна Телятникова.

На фабрике женщины работают шесть дней в неделю, но не более 40 часов. Зарплату им начисляют по сдельной системе. Всего в двух корпусах трудятся 277 человек, и у каждого своя задача.

«Здесь в первый раз пришла на фабрику, работаю нумеровщиком — нумерую каждую деталь по счету, чтобы ее потом правильно пришили. Мне нравится», — поделилась заключенная Анна Кегиян.

В Центре трудовой адаптации заключенных считают, что после освобождения из колонии швеи могут рассчитывать на стабильный заработок.