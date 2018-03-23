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13:21 (мск), источник: РИА Новости

Копить не вредно. Как защитить свою будущую пенсию

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Из-за досрочной смены негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или управляющей компании россияне ежегодно недосчитываются десятков миллиардов рублей накоплений. Как избежать этих потерь, чтобы в будущем получать достойную пенсию, — в материале РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Наказали рублем

В прошлом году пенсионные счета россиян лишились в общей сложности 33,9 миллиарда рублей. Речь идет об инвестдоходах, которые при досрочной смене НПФ или управляющей компании не подлежат переводу в новую организацию.

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По данным Пенсионного фонда России, в 2017 году заявления о распоряжении пенсионными накоплениями подали 6,3 миллиона россиян. Обработано уже 4,9 миллиона. В 99,8% случаев обращения поступили до истечения установленного законодательством пятилетнего срока. Результат — потеря инвестиционного дохода.

Проблема носит системный характер. Переходная кампания 2016 года была первой, когда при досрочном переводе пенсионных накоплений у граждан удерживали доход. В ВЭБе подсчитали, что так происходило в 99% случаях. Потери — 27 миллиардов.

Действующим законодательством предусмотрены два варианта смены НПФ или управляющей компании. Если переход осуществляется раз в пять лет, все пенсионные накопления передаются из организации в организацию в полном объеме. Но когда решение принимается раньше срока, доход от инвестирования остается в распоряжении фонда.

Люди плохо знают существующие правила. Для многих откровение, что, продержав несколько лет пенсионные накопления в каком-то фонде или управляющей компании, они их не приумножили.
Константин Угрюмов
президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Для смены НПФ нужно подать заявление в ПФР. Тонкость в том, что, как правило, это делается через новые фонды, чьи сотрудники, естественно, не заинтересованы сообщать о финансовых издержках, с которыми сопряжен досрочный переход.

Рабочие на строительстве Крымского моста в Керченском проливе. 3 декабря 2017 | Источник: РИА "Новости"

Законный интерес

Проблему должны решить поправки в законодательство. Фонды и управляющие компании обяжут информировать клиентов о нюансах перевода пенсионных накоплений. По словам главы ПФР Антона Дроздова, в настоящее время в Госдуме к первому чтению готовится соответствующий законопроект.

Документ предусматривает, что заявление можно будет подать в НПФ, в котором открыт накопительный счет. Фонд, заинтересованный в том, чтобы удержать клиента, проинформирует его о том, какой суммы он недосчитается при досрочном переходе.

Угрюмов пояснил, что законопроект лежит в Госдуме уже два года. Учитывая остроту проблемы, можно лишь сожалеть, что очередь до него дошла только сейчас, посетовал собеседник РИА Новости.

Необязательно отправляться в НПФ лично. Новый закон позволит подавать заявления о переводе пенсионных накоплений и через сайт Госуслуги. А те, кто на сайте не зарегистрирован, смогут решить вопрос, обратившись в МФЦ.

Работа отделения Пенсионного фонда | Источник: РИА "Новости"

Спасение утопающих

Далеко не все НПФ и управляющие компании способны выгодно размещать накопления клиентов. Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин напоминает, что с 2005 по 2016 год доходность от инвестирования пенсионных денег в среднем была в два раза ниже инфляции. Показатели изменились к лучшему лишь в прошлом году — помог рост фондового рынка.

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При таком раскладе актуален вопрос, есть ли у россиян реальная альтернатива государственной системе пенсионного обеспечения. Эксперты отвечают положительно, но с оговоркой: каждый вправе решать самостоятельно, куда вкладывать деньги сейчас, чтобы обеспечить себе безбедную старость.

Пожалуй, самый привычный инструмент — банковские депозиты. Но сегодня он не столь привлекателен. Средняя доходность по рублевым вкладам в топ-10 российских банков в первой декаде марта 2018 года — 6,66%. В конце января было 7,07%. С учетом курса ЦБ на постепенное снижение ключевой ставки в ближайшие месяцы этот показатель продолжит уменьшаться.

Другой вариант — добровольное пенсионное страхование, предусматривающее прибавку к основной пенсии. Сумма зависит от ряда факторов. В частности, от возраста застрахованного, объема взносов (они могут быть регулярными или единовременными), а также срока выплат.
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В зависимости от условий договора страхования пенсия может быть пожизненной либо на определенный срок. Предусмотрена и единовременная выплата всей накопленной суммы по желанию застрахованного. В случае смерти клиента до истечения срока действия договора наследникам вернут взносы.

Государство тоже готово внести вклад в совершенствование пенсионного обеспечения россиян. Среди инициатив — замена накопительной пенсии индивидуальным пенсионным капиталом (ИПК). Концепция разработана Минфином и ЦБ. Механизм может заработать с 2019 года.

Правительство рассчитывает с помощью ИПК мотивировать граждан самостоятельно формировать будущую пенсию. Размеры отчислений из зарплаты в НПФ могут достигать 6%. Дело это добровольное.

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