Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Британия дала задний ход: Джонсон резко сменил позицию по РФ
Захарченко заявил о создании Харьковской народной республики
Пятилетняя дочь Александа Реввы «убила взглядом» поклонников
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
РФ грубо ответила Германии об обходе Украины «Северным потоком-2»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Беллуччи в сверкающем черном платье позирует на красной дорожке
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10:28 (мск), источник: Восток Медиа

Власти Хабаровска и края «скинутся» на ремонт 58 городских дворов

В дальневосточной столице в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 58 дворов. На ремонт из краевого бюджета выделили 108 миллионов рублей, муниципалитет добавил ещё 45 миллионов. В течение пяти лет с 2018 по 2022 годы планируют привести в порядок 274 территории.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба городской администрации, список дворов, которые предстоит благоустроить до конца года, утвердила общественная комиссия.

«В них будет выполнен минимальный перечень работ: ремонт существующего дворового проезда, установка скамеек, урн и устройство освещения. Если жители многоквартирных домов захотят сделать в своих дворах что-то ещё помимо данного перечня, им нужно будет софинансировать проект, но в рамках федеральной программы финансовое участие собственников жилья предусматривается только со следующего года», — рассказал первый заместитель начальника городского управления ЖКХ Анатолий Климочкин.

В прошлом году в дальневосточной столице благоустроили 57 придомовых территорий. За пять лет с 2018 по 2022 годы отремонтируют ещё 274 двора, 58 из которых — в этом году.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на благоустройство дворов и общественных территорий в 2017 году край получил 355 миллионов рублей, в том числе 235 миллионов из бюджета России. На эти деньги привели в порядок 168 дворов и 29 общественных территорий.

В этом году на реализацию проекта федеральный центр выделит почти 250 миллионов рублей, краевой бюджет — 75 миллионов. Такую сумму регион получил за достижения прошлого года, когда он занял шестое место среди субъектов России. Также в краевой столице стартовал конкурс на гранты для ремонта дворов. Победители получат почти 37 миллионов рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Роспотребнадзор отреагировал на информацию о первом укусе клеща в Приморье
Тренировка МЧС: спуск лабрадора с вертолёта и высадка спасателей в лесу
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
Центр по примирению договорился о выводе боевиков из Харасты
Почему Антарктида сопротивляется глобальному потеплению
Что становится национальным достоянием в разных странах
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Толстяки на подиуме. Полные мужчины захватили мир
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь