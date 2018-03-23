Власти Хабаровска и края «скинутся» на ремонт 58 городских дворов

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, список дворов, которые предстоит благоустроить до конца года, утвердила общественная комиссия.

«В них будет выполнен минимальный перечень работ: ремонт существующего дворового проезда, установка скамеек, урн и устройство освещения. Если жители многоквартирных домов захотят сделать в своих дворах что-то ещё помимо данного перечня, им нужно будет софинансировать проект, но в рамках федеральной программы финансовое участие собственников жилья предусматривается только со следующего года», — рассказал первый заместитель начальника городского управления ЖКХ Анатолий Климочкин.

В прошлом году в дальневосточной столице благоустроили 57 придомовых территорий. За пять лет с 2018 по 2022 годы отремонтируют ещё 274 двора, 58 из которых — в этом году.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на благоустройство дворов и общественных территорий в 2017 году край получил 355 миллионов рублей, в том числе 235 миллионов из бюджета России. На эти деньги привели в порядок 168 дворов и 29 общественных территорий.