Строительство инженерного корпуса метро начинается в Минске

Источник: БЕЛТА

Здание, предназначенное для обслуживания 3-й и 4-й линий, разместится в районе пл. Независимости и ул. Ленинградской, будет максимально приближено к существующему зданию управления метрополитена. Ведутся подготовительные работы, площадка обнесена забором. Нормативный срок строительства — 23 месяца.

Читайте также ФСЗН разработал проект указа об изменении порядка уплаты взносов для ИП и самозанятых

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. В столице ведутся работы по строительству первых четырех станций линии («Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Юбилейная площадь», «Площадь Богушевича»). На них будут применяться платформенные ограждения.