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12:01 (мск), источник: БЕЛТА

Строительство инженерного корпуса метро начинается в Минске

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство инженерного корпуса метро начинается в Минске, сообщили БЕЛТА в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Здание, предназначенное для обслуживания 3-й и 4-й линий, разместится в районе пл. Независимости и ул. Ленинградской, будет максимально приближено к существующему зданию управления метрополитена. Ведутся подготовительные работы, площадка обнесена забором. Нормативный срок строительства — 23 месяца.

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Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. В столице ведутся работы по строительству первых четырех станций линии («Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Юбилейная площадь», «Площадь Богушевича»). На них будут применяться платформенные ограждения.

Как рассказали в ГПО «Минскстрой», второй немеханизированный щит начал проходку тоннеля в районе ул. Жуковского в сторону ул. Аэродромной. До конечной точки ему необходимо преодолеть около 400 м. Первый щит, названный метростроителями «Ольгой», стартовал в феврале. Работы ведутся в круглосуточном режиме силами четырех звеньев СМУ-2 УП «Минскметрострой». Одновременно прокладываются два тоннеля открытым способом по направлению к станции «Ковальская Слобода».

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